Luto aos 50+ pode transformar perdas em recomeços

Depois de muito viajar pelos Estados Unidos entrevistando pessoas que vivenciaram perdas recentes, o jornalista Cody Delistraty escreveu na revista Time que o luto já não se anuncia como antes. Não há mais roupas pretas obrigatórias nem períodos socialmente determinados de recolhimento. Hoje, ele é silencioso, interior e invisível aos olhos, embora profundamente sentido por quem o atravessa.

Matéria publicada na Cleveland Clinic estende o assunto ao afirmar que o luto pode surgir na saída dos filhos de casa, no fim de um casamento longo, na aposentadoria, nas mudanças da menopausa, na perda de um pet ou na perda do papel que sustentava a identidade. Trata-se da ruptura de uma estrutura emocional, de um modo de viver, de uma versão de si mesma.

Especialistas alertam que períodos de perda aumentam a vulnerabilidade emocional. Por isso, é fundamental compreender o luto, diferenciá-lo da depressão e manter atenção aos sinais de possível adoecimento. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a depressão afeta mais de 300 milhões de pessoas no mundo e ocorre com maior frequência entre mulheres. A tristeza própria do luto costuma vir em ondas, permitindo respiros emocionais. Já a depressão tende a se instalar de forma contínua, com perda persistente de interesse, alterações no sono, queda de energia e sensação de inutilidade por duas semanas ou mais. Nesses casos, a recomendação é buscar ajuda profissional.

Pesquisas publicadas no Journal of Clinical Psychiatry indicam que a elaboração ativa da perda reduz o risco de evolução para quadros depressivos prolongados. O psiquiatra norte-americano George Bonanno, professor da Universidade Columbia e autor de Perda, trauma e resiliência humana: subestimamos a capacidade humana de prosperar após eventos extremamente aversivos? argumenta que a maioria das pessoas apresenta resiliência natural diante da perda quando mantém vínculos sociais e sentido de continuidade na vida. Segundo ele, “resiliência não significa ausência de dor, mas a capacidade de continuar vivendo apesar dela”.

Na mesma linha, a pesquisadora Brené Brown, autora de Atlas of the Heart, afirma que “precisamos de linguagem para nomear nossas emoções”. Para Brown, identificar com precisão o que se sente amplia a capacidade de atravessar experiências difíceis. A própria OMS, em seu relatório sobre Envelhecimento Ativo, destaca que engajamento social, estímulo cognitivo e participação comunitária contribuem para melhor saúde mental em adultos maduros.

Na mulher acima dos 50 anos, o luto frequentemente assume formas menos reconhecidas socialmente. A morte dos pais marca o fim da geração que antecede. O chamado ninho vazio confronta a identidade materna. A aposentadoria questiona o papel produtivo. A separação após décadas de casamento reabre perguntas sobre pertencimento. A menopausa altera não apenas o corpo, mas a percepção de si. Quando um papel termina, muitas mulheres relatam a sensação de que o propósito também se perde. É isso o que aponta a autora de 50+: Desperte para a vida e pare de sofrer (Editora Appris), Heloísa Helena Paiva.

Em sua participação no programa Saúde em 3 Atos, Heloísa afirma que “o luto precisa servir de pausa, mas não pode paralisar”. Ao relatar sua experiência após cuidar da mãe idosa, descreve ter sentido não apenas a ausência, mas “o vazio de ter perdido também uma função”. A reflexão aponta para um aspecto central do luto na maturidade: muitas vezes, o sofrimento está ligado à perda de identidade tanto quanto à perda da pessoa.

A literatura científica e os estudos sobre envelhecimento ativo convergem em alguns pontos fundamentais. Reconhecer a perda sem minimizá-la, cuidar do corpo, preservar vínculos sociais, investir em novos aprendizados e buscar apoio profissional ou espiritual quando necessário são estratégias que fortalecem a travessia. Na maturidade, ele pode representar um ponto de inflexão. Ignorado, pode se transformar em sofrimento prolongado. Acolhido, pode abrir espaço para reconstrução.

Para o jornalista Cody Delistraty, autor do livro The grief cure (A cura do luto), existem novas fronteiras do luto, o que o fez sair em busca de pesquisadores, tecnólogos, terapeutas, profissionais de marketing e comunidades ao redor do mundo que pudessem ser capazes de curar a dor da perda de maneiras inovadoras. Aos 50 anos ou mais, a vida não necessariamente desacelera. Muitas vezes, ela pede revisão, consciência e reinvenção. O luto, longe de ser apenas encerramento, pode se tornar a pausa que antecede uma nova etapa.

Já a jornalista Heloísa Paiva propõe também um caminho prático para essa transição: menos cobrança, mais consciência. Ela apresenta cinco dicas para quem precisar atravessar esse período com mais força e ternura:

Reconhecer o que se perdeu. "Não é drama, mas é luto por vínculo, rotina, identidade. É importante escrever ou responder em voz alta: 'O que acabou?' e 'o que ficou em mim?'"; Cuidar do corpo para proteger a mente. “Caminhada no parque, alongamento, sol de manhã e sono. Tudo isso faz uma diferença enorme. O movimento devolve a energia”; Reativar vínculos. “Não é preciso esperar a vontade voltar. Entrar para um clube do livro, um grupo de caminhada, artesanato, teatro, voluntariado pode fazer muito bem. A amizade é um ótimo remédio social”; Reinvestir em competências e curiosidade. “Fazer um curso de curta duração, aulas de pintura, cerâmica, atualização profissional são boas opções. Aprender cria futuro quando o passado dói”; Buscar amparo emocional e espiritual. “Agendar terapia com um psicólogo (convênio, particular ou baixo custo), participar de grupos de apoio, oração/comunidade também é uma forma de pedir ajuda e sinal de maturidade”.



“Não importa se você está de luto há um ano ou um dia. Respire. Perder alguém não justifica se perder de si mesma. Trata-se de uma fase. Significa que uma nova versão sua está pronta para nascer, e você pode encontrar a saída, um passo de cada vez”, conclui a autora de 50+ Desperte para a vida e pare de sofrer.