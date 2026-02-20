Luto infantil: qual é a melhor forma de lidar?
Perda pode ser avassaladora e causar traumas na criança; saiba como conversar com os pequenos e oferecer o suporte emocional após uma tragédia
Quando a notícia impactante vem à tona, abordar o assunto com os pequenos pode ser um desafio. A conversa é delicada, mas essencial para ajudá-los a processar emoções complexas e a se sentirem seguros novamente. Fingir que nada aconteceu pode gerar ainda mais ansiedade, pois os pequenos percebem a tensão no ar.
O primeiro passo é criar um ambiente de confiança para o diálogo. A criança precisa saber que pode perguntar qualquer coisa e que seus sentimentos, sejam eles de tristeza, raiva ou confusão, são válidos.
Como conversar sobre?
A recomendação é ser direto, mas com sensibilidade. Usar uma linguagem apropriada para a faixa etária evita mal-entendidos. Para crianças menores, explicações curtas e concretas funcionam melhor. Evite eufemismos como “foi viajar” ou “virou uma estrelinha”, pois eles podem ser interpretados de forma literal e gerar confusão.
É importante explicar que sentir tristeza é normal em situações de perda. Compartilhar os próprios sentimentos de forma contida também pode ajudar a criança a entender que não está sozinha em sua dor. Tranquilize-a, reforçando que ela está segura e que a rotina da família continuará.
Valide os sentimentos e crie um ambiente seguro
Após a conversa inicial, o suporte emocional deve ser contínuo. Incentive a criança a expressar o que sente por meio de desenhos, palavras ou brincadeiras. Mais do que oferecer respostas prontas, crie um espaço para ouvir suas preocupações, mesmo que pareçam repetitivas. A repetição é uma forma de processar o trauma.
Manter a rotina de horários para dormir, comer e brincar ajuda a restabelecer a sensação de normalidade e segurança. O previsível conforta em momentos de incerteza. Limitar a exposição a notícias e conversas de adultos sobre a tragédia também é fundamental para proteger a criança de um estresse adicional.
Quanto apoio é necessário?
Ficar atento a mudanças de comportamento é essencial para identificar se a criança precisa de terapia. Alguns sinais de alerta incluem:
Alterações significativas no sono ou no apetite
Comportamentos regredidos, como voltar a fazer xixi na cama
Isolamento social ou perda de interesse em atividades que antes gostava
Dificuldade de concentração na escola
Queixas físicas frequentes, como dores de cabeça ou de barriga
Medo excessivo de se separar dos pais ou cuidadores
Se as mudanças de comportamento forem intensas ou persistirem por semanas, a busca por um profissional de saúde mental, como um psicólogo infantil, é o caminho mais indicado para garantir o suporte adequado.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.
*Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria