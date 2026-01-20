Cresce epidemia de sarampo nos EUA com aumento de casos na Carolina do Sul

A epidemia de sarampo continua se propagando nos Estados Unidos com um surto na Carolina do Sul (sudeste) que já ultrapassa os 600 casos, reportaram as autoridades nesta terça-feira (20).

Em meio a uma desconfiança pública com as vacinas, o sarampo está reaparecendo em vários países desenvolvidos, como os Estados Unidos, que atravessam o seu pior surto da doença em mais de 30 anos.

O país registrou mais de 2.200 casos de sarampo e três mortes em 2025. E as infecções continuam aumentando em 2026.

Na Carolina do Sul, foram registrados 88 casos novos desde a sexta-feira, segundo informações do departamento de saúde local, o que elevou o número de infecções para 646 desde que o surto foi detectado no segundo semestre do ano passado.

A maioria dos infectados não foi vacinada, segundo o departamento de saúde. Os casos foram detectados em escolas do ensino fundamental, médio e técnico, bem como em duas universidades.

O secretário de Saúde do governo Trump, o cético em relação às vacinas Robert F. Kennedy Jr., é acusado de contribuir para a crise de saúde ao alimentar o temor sobre os imunizantes.

O sarampo provoca febre, problemas respiratórios e erupções cutâneas. Em alguns casos, pode causar pneumonia e encefalite, e pode ser letal.

