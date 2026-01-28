5 epidemias que começaram com animais e se espalharam pelo mundo

Os surtos recorrentes do vírus Nipah na Índia, como o registrado em West Bengal em janeiro de 2026, colocam em evidência um risco conhecido pela ciência: as zoonoses, doenças transmitidas de animais para seres humanos. Essa interação, que pode ocorrer pelo contato direto ou indireto, já foi o ponto de partida para algumas das epidemias mais graves da história recente, mostrando como a saúde humana está ligada ao equilíbrio dos ecossistemas.

Essa transmissão de patógenos entre espécies não é um evento raro e, com o aumento da urbanização e do contato humano com habitats selvagens, o risco de novos surtos se torna uma preocupação constante para a saúde global. Relembre a seguir cinco exemplos de epidemias que seguiram esse mesmo caminho.

Coronavírus (Covid-19)

A pandemia que paralisou o mundo a partir de 2020 teve origem em um coronavírus, o SARS-CoV-2. A teoria mais aceita indica que o vírus tem como reservatório natural os morcegos e pode ter chegado aos humanos por meio de um animal intermediário, ainda não confirmado. A rápida disseminação global revelou a vulnerabilidade do mundo a novos agentes infecciosos.

Gripe Aviária (H5N1)

Conhecida por sua alta taxa de letalidade em humanos, a gripe aviária é causada por um subtipo do vírus Influenza A que circula principalmente entre aves aquáticas selvagens. A doença pode ser transmitida a aves domésticas e, em raras ocasiões, a pessoas que têm contato direto com os animais infectados. Surtos em granjas servem de alerta constante sobre o potencial pandêmico do H5N1.

Gripe Suína (H1N1)

Em 2009, o mundo enfrentou a pandemia do vírus H1N1, que ficou conhecida como gripe suína. O agente era uma nova combinação de genes de vírus da gripe que circulavam em porcos, aves e humanos. A doença se espalhou rapidamente pelo planeta devido à alta capacidade de transmissão entre pessoas, levando a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma emergência de saúde pública de importância internacional.

Ebola

O vírus Ebola causa uma febre hemorrágica grave e com elevada taxa de mortalidade. Acredita-se que os morcegos frugívoros sejam os hospedeiros naturais do vírus, que pode ser transmitido a outros animais, como macacos e antílopes, e posteriormente a humanos. O maior surto da doença ocorreu na África Ocidental entre 2014 e 2016, deixando mais de 11 mil mortos.

HIV/Aids

A pandemia de Aids, causada pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), é um dos exemplos mais impactantes de uma zoonose. Estudos apontam que o vírus evoluiu a partir do Vírus da Imunodeficiência Símia (SIV), encontrado em chimpanzés na África Central. A transmissão para humanos provavelmente ocorreu no início do século 20, mas a epidemia só foi reconhecida na década de 1980.

