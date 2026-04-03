Estilo de Vida
Páscoa: origem, tradição e a decoração com árvores temáticas
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Os galhos secos representam o luto pela morte de Cristo. Eles são enfeitados com casquinhas de ovos naturais, que são coloridas para representar a alegria da ressurreição. Foto: Reprodução TV RPC
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As árvores podem ser pequenas para a decoração dentro das casas ou grandes para ornamentação de espaços públicos. Foto: Reprodução TV RPC
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Em Pomerode, cidade catarinense colonizada por imigrantes alemães, as árvores de Páscoa já são uma tradição. Foto: Andrevruas/Wikimédia Commons
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A Osterbaum- que significa Árvore de Páscoa em alemão- é gigantesca e montada na rua, num ponto de grande movimento , atraindo visitantes. Foto: Reprodução TV RPC
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Esta árvore, por exemplo, tem 85 mil casquinhas. O clima na cidade na Semana Santa equivale ao Natal em outras cidades que investem na data para celebrações. Assim, a Páscoa torna-se um grande atrativo turístico em Pomerode. Foto: Reprodução TV RPC
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Em Pomerode, é comum encontrar árvores de Páscoa não apenas na decoração do interior das residências, mas também enfeitando os quintais. Foto: Reprodução TV RPC
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Alguns ovos são coloridos de forma natural. Com casca de cebola, fica num tom alaranjado. Com cebola roxa, o ovo fica marrom. Açafrão e urucum deixam o ovo amarelo. A Eierkraut, erva daninha com bulbo abaixo das folhas, deixa o ovo roxo. E há também a pintura dos ovos à mão. Foto: Hans por Pixabay
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Muitas pessoas fazem desenhos especiais nos ovos para decorar o ambiente interno ou externo das casas com padronagens delicadas e festivas. Foto: Reprodução TV RPC
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Ovos gigantes também são pintados com cores vibrantes e desenhos harmoniosos num toque especial para a decoração das ruas e praças. Foto: Reprodução TV RPC
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Outro costume em Pomerode nessa época é a Stiba - uma serenata cujos músicos são recebidos pelas famílias com bolo e café. Geralmente, a serenata é feita ao som de acordeão ou bandoneão. Foto: Divulgação
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As árvores de Páscoa estão se espalhando e já existem diversos modelos à venda nos sites. Tem ovos de diversas cores, decorados com filetes dourados, e os galhos podem receber iluminação. Foto: Divulgação Amazon
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Também há modelos com LED que ficam brihantes. Os preços variam conforme tamanho, detalhes e tecnologia. Foto: Divulgação Amazon
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No Cristianismo, a Páscoa é celebrada no Domingo da Ressurreição de Jesus, de acordo com o Novo Testamento. É a principal celebração do ano litúrgico cristão e a mais antiga festa cristã. Foto: Domínio público
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O domingo de Páscoa é o desfecho da Semana Santa, que começa na Quinta-Feira (Lava-pés e Última Ceia); passa pela Sexta-feira da Paixão (crucificação); e pelo Sábado de Aleluia. Antes, há a Quaresma (40 dias de jejum, orações e penitências). Foto: janeb13/Pixabay
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O termo "Páscoa" deriva do latim Pascha e do grego bíblico ????? Paskha, do hebraico ?????? (Pesa? ou Pesach), a Páscoa judaica, com significado de "passagem". Foto: Reprodução TV RPC
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A data da Páscoa foi instituída pela Igreja durante o Concílio de Niceia, em 325 d.C. Assim, ocorre na primeira lua cheia após o equinócio que marca o início da primavera no hemisfério norte. Foto: lukasbieri pixabay
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A inclusão do coelho na Páscoa, segundo reportagem da BBC, pode ter sido a seguinte: um coelho teria ficado preso no túmulo aberto de Jesus e, por isso, testemunhou a ressureição, passando a ser símbolo de boas novas. Foto: Imagem de Helga Kattinger por Pixabay
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Diz-se também que coelho e os ovos – elementos pagãos - eram vistos na Antiguidade como símbolos da fertilidade. Assim, à medida que esses povos foram cristianizados, esses elementos foram incluídos na festa cristã. Foto: Gerd Altmann por Pixabay
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A tradição dos ovos remonta ao século 12, na França. Na volta da segunda Cruzada, durante a Quaresma, Luís VII foi recebido de forma festiva com produtos das terras exploradas, incluindo ovos. Foto: Susanne por Pixabay
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No século 13, confeiteiros franceses fizeram ovos de chocolate, recheados com bombons, e esse costume se consolidou na Páscoa. E foi se modernizando com o passar do tempo, com chocolates cada vez mais sofisticados. Foto: