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SEMANA SANTA

Ruas de Ouro Preto se cobrem de beleza para a procissão de Páscoa

Segundo a prefeitura local, foram usadas 15 toneladas de serragem na decoração dos tapetes que cobrem as ruas do Centro Histórico

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Gustavo Werneck
Gustavo Werneck
Repórter
Formado em Comunicação Social (Jornalismo) na PUC Minas. Repórter do jornal Estado de Minas desde 1993.
05/04/2026 13:44 - atualizado em 05/04/2026 14:05

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Tapetes confeccionados durante a madrugada para a procissão de Páscoa em Ouro Preto
Tapetes de serragem confeccionados durante a madrugada para a procissão de Páscoa em Ouro Preto crédito: ANE SOUZ

A tradição impera em Ouro Preto (MG), Região Central, que teve missa, neste domingo de Páscoa (5/4), na Basílica Nossa Senhora do Pilar, seguida da Procissão da Ressurreição rumo ao Santuário Arquidiocesano Nossa Senhora da Conceição.

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Sobre os tapetes devocionais, que cobriram as ruas do Centro Histórico, passou o cortejo com o santíssimo sacramento. Crianças vestidas de anjo deram o tom de alegria às festividades cristãs católicas que celebram a vitória da vida sobre a morte. 

A programação da Páscoa em Ouro Preto tem missa à tarde (16h) na Capela São Sebastião, e à noite (19h), na Basílica Nossa Senhora do Pilar, onde haverá coroação da imagem de Nossa Senhora do Triunfo. Participam o coral Francisco Gomes da Rocha e a Orquestra Padre Simões.

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Durante a madrugada, dezenas de pessoas, entre moradores e visitantes, fizeram os tapetes devocionais que ornamentam as ruas para a passagem da Procissão da Ressurreição. Conforme a história, eles começaram a ser feitos em 1733. O percurso ocupado pelos tapetes é de dois quilômetros e liga as igrejas do Pilar e Nossa Senhora da Conceição.

Participam o coral Francisco Gomes da Rocha e Orquestra Padre Simões-Ane Souz/Divulgação
Participam o coral Francisco Gomes da Rocha e Orquestra Padre Simões Ane Souz/Divulgação
Durante a madrugada, dezenas de pessoas, entre moradores e visitantes, fizeram os tapetes devocionais-Ane Souz/Divulgação
Durante a madrugada, dezenas de pessoas, entre moradores e visitantes, fizeram os tapetes devocionais Ane Souz/Divulgação
O percurso ocupado pelos tapetes é de 2 quilômetros e liga as igrejas do Pilar e Nossa Senhora da Conceição-Ane Souz/Divulgação
O percurso ocupado pelos tapetes é de 2 quilômetros e liga as igrejas do Pilar e Nossa Senhora da Conceição Ane Souz/Divulgação
O percurso ocupado pelos tapetes é de 2 quilômetros e liga as igrejas do Pilar e Nossa Senhora da Conceição-Ane Souz/Divulgação
O percurso ocupado pelos tapetes é de 2 quilômetros e liga as igrejas do Pilar e Nossa Senhora da Conceição Ane Souz/Divulgação
Participam o coral Francisco Gomes da Rocha e Orquestra Padre Simões-Ane Souz/Divulgação
Participam o coral Francisco Gomes da Rocha e Orquestra Padre Simões Ane Souz/Divulgação
Crianças vestidas de anjo deram o tom de alegria às festividades cristãs católicas que celebram a vitória da vida sobre a morte-Ane Souz/Divulgação
Crianças vestidas de anjo deram o tom de alegria às festividades cristãs católicas que celebram a vitória da vida sobre a morte Ane Souz/Divulgação
Neste ano, foram usadas 15 toneladas de serragem colorida, que se juntam a materiais (cal, pó de café e flores) para compor os desenhos-Ane Souz/Divulgação
Neste ano, foram usadas 15 toneladas de serragem colorida, que se juntam a materiais (cal, pó de café e flores) para compor os desenhos Ane Souz/Divulgação
O percurso ocupado pelos tapetes é de 2 quilômetros e liga as igrejas do Pilar e Nossa Senhora da Conceição-Ane Souz/Divulgação
O percurso ocupado pelos tapetes é de 2 quilômetros e liga as igrejas do Pilar e Nossa Senhora da Conceição Ane Souz/Divulgação
Neste ano, foram usadas 15 toneladas de serragem colorida, que se juntam a materiais (cal, pó de café e flores) para compor os desenhos-Ane Souz/Divulgação
Neste ano, foram usadas 15 toneladas de serragem colorida, que se juntam a materiais (cal, pó de café e flores) para compor os desenhos Ane Souz/Divulgação
Participam o coral Francisco Gomes da Rocha e Orquestra Padre Simões-Ane Souz/Divulgação
Participam o coral Francisco Gomes da Rocha e Orquestra Padre Simões Ane Souz/Divulgação
Participam o coral Francisco Gomes da Rocha e Orquestra Padre Simões-Ane Souz/Divulgação
Participam o coral Francisco Gomes da Rocha e Orquestra Padre Simões Ane Souz/Divulgação
Participam o coral Francisco Gomes da Rocha e Orquestra Padre Simões-Ane Souz/Divulgação
Participam o coral Francisco Gomes da Rocha e Orquestra Padre Simões Ane Souz/Divulgação
Neste ano, foram usadas 15 toneladas de serragem colorida, que se juntam a materiais (cal, pó de café e flores) para compor os desenhos-Ane Souz/Divulgação
Neste ano, foram usadas 15 toneladas de serragem colorida, que se juntam a materiais (cal, pó de café e flores) para compor os desenhos Ane Souz/Divulgação
Durante a madrugada, dezenas de pessoas, entre moradores e visitantes, fizeram os tapetes devocionais-Ane Souz/Divulgação
Durante a madrugada, dezenas de pessoas, entre moradores e visitantes, fizeram os tapetes devocionais Ane Souz/Divulgação
O percurso ocupado pelos tapetes é de 2 quilômetros e liga as igrejas do Pilar e Nossa Senhora da Conceição-Ane Souz/Divulgação
O percurso ocupado pelos tapetes é de 2 quilômetros e liga as igrejas do Pilar e Nossa Senhora da Conceição Ane Souz/Divulgação
Participam o coral Francisco Gomes da Rocha e Orquestra Padre Simões-Ane Souz/Divulgação
Participam o coral Francisco Gomes da Rocha e Orquestra Padre Simões Ane Souz/Divulgação
Durante a madrugada, dezenas de pessoas, entre moradores e visitantes, fizeram os tapetes devocionais-Ane Souz/Divulgação
Durante a madrugada, dezenas de pessoas, entre moradores e visitantes, fizeram os tapetes devocionais Ane Souz/Divulgação

Neste ano, foram usadas 15 toneladas de serragem colorida, que se juntam a materiais (cal, pó de café e flores) para compor os desenhos. “A prefeitura atua na organização da estrutura necessária para o evento. É responsável por toda a logística, desde a obtenção e coloração da serragem, até a distribuição nos pontos estratégicos. E ainda pela organização da cerimônia e da limpeza das ruas após a passagem”, disse o secretário Municipal de Cultura e Turismo de Ouro Preto, Flávio Malta.

Programação Domingo de Páscoa

Belo Horizonte

  • 14h30 – Na Catedral Cristo Rei, retiro espiritual “A esperança não decepciona”, meditação da Palavra de Deus e ainda adoração e bênção do Santíssimo Sacramento
  • 17h – Missa na Catedral Cristo Rei
  • No Santuário Arquidiocesano São José, no Centro de BH, missas às 16h, 17h30 e 19h

Sabará, na Grande BH

  • 19h – Missa de Páscoa com o canto do “Te Deum” e coroação de Nossa Senhora, na Matriz Nossa Senhora do Rosário e na Matriz Nossa Senhora da Conceição

Santa Luzia, na Grande BH

  • Às 19h30 – Missa e canto do “Te Deum”, no Santuário Arquidiocesano Santa Luzia

Ouro Preto, na Região Central

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  • 16h – Missa na Capela São Sebastião, e à noite (19h), na Basílica Nossa Senhora do Pilar, onde haverá coração da imagem de Nossa Senhora do Triunfo

Mariana, na Região Central

  • 8h – Repique de sinos
  • 19h – Na Catedral Basílica, missa e coroação da imagem de Nossa Senhora

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