Ruas de Ouro Preto se cobrem de beleza para a procissão de Páscoa
Segundo a prefeitura local, foram usadas 15 toneladas de serragem na decoração dos tapetes que cobrem as ruas do Centro Histórico
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A tradição impera em Ouro Preto (MG), Região Central, que teve missa, neste domingo de Páscoa (5/4), na Basílica Nossa Senhora do Pilar, seguida da Procissão da Ressurreição rumo ao Santuário Arquidiocesano Nossa Senhora da Conceição.
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Sobre os tapetes devocionais, que cobriram as ruas do Centro Histórico, passou o cortejo com o santíssimo sacramento. Crianças vestidas de anjo deram o tom de alegria às festividades cristãs católicas que celebram a vitória da vida sobre a morte.
A programação da Páscoa em Ouro Preto tem missa à tarde (16h) na Capela São Sebastião, e à noite (19h), na Basílica Nossa Senhora do Pilar, onde haverá coroação da imagem de Nossa Senhora do Triunfo. Participam o coral Francisco Gomes da Rocha e a Orquestra Padre Simões.
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Durante a madrugada, dezenas de pessoas, entre moradores e visitantes, fizeram os tapetes devocionais que ornamentam as ruas para a passagem da Procissão da Ressurreição. Conforme a história, eles começaram a ser feitos em 1733. O percurso ocupado pelos tapetes é de dois quilômetros e liga as igrejas do Pilar e Nossa Senhora da Conceição.
Neste ano, foram usadas 15 toneladas de serragem colorida, que se juntam a materiais (cal, pó de café e flores) para compor os desenhos. “A prefeitura atua na organização da estrutura necessária para o evento. É responsável por toda a logística, desde a obtenção e coloração da serragem, até a distribuição nos pontos estratégicos. E ainda pela organização da cerimônia e da limpeza das ruas após a passagem”, disse o secretário Municipal de Cultura e Turismo de Ouro Preto, Flávio Malta.
Programação Domingo de Páscoa
Belo Horizonte
- 14h30 – Na Catedral Cristo Rei, retiro espiritual “A esperança não decepciona”, meditação da Palavra de Deus e ainda adoração e bênção do Santíssimo Sacramento
- 17h – Missa na Catedral Cristo Rei
- No Santuário Arquidiocesano São José, no Centro de BH, missas às 16h, 17h30 e 19h
Sabará, na Grande BH
- 19h – Missa de Páscoa com o canto do “Te Deum” e coroação de Nossa Senhora, na Matriz Nossa Senhora do Rosário e na Matriz Nossa Senhora da Conceição
Santa Luzia, na Grande BH
- Às 19h30 – Missa e canto do “Te Deum”, no Santuário Arquidiocesano Santa Luzia
Ouro Preto, na Região Central
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- 16h – Missa na Capela São Sebastião, e à noite (19h), na Basílica Nossa Senhora do Pilar, onde haverá coração da imagem de Nossa Senhora do Triunfo
Mariana, na Região Central
- 8h – Repique de sinos
- 19h – Na Catedral Basílica, missa e coroação da imagem de Nossa Senhora