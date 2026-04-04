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VIGÍLIA PASCAL

Fiéis participam da bênção do fogo novo e procissão da luz em Minas

Em Belo Horizonte e no interior, sábado santo foi de orações e retiro espiritual para católicos

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Gustavo Werneck
Gustavo Werneck
Repórter
Formado em Comunicação Social (Jornalismo) na PUC Minas. Repórter do jornal Estado de Minas desde 1993.
04/04/2026 20:03 - atualizado em 04/04/2026 20:20

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Como parte da vigília pascal, a cerimônia realizada ao ar livre tem no centro uma fogueira de onde será retirada a chama que vai acender o círio pascal
Como parte da vigília pascal, a cerimônia realizada ao ar livre tem no centro uma fogueira de onde será retirada a chama que vai acender o círio pascal crédito: Gustavo Werneck/EM/D.A Press

A poucas horas da Páscoa, festa mais importante para os cristãos, pois representa a vitória de Jesus sobre a morte, os católicos participam na noite deste sábado (4/4) da bênção do fogo novo. Como parte da vigília pascal, a cerimônia realizada ao ar livre tem no centro uma fogueira de onde será retirada a chama – “mãe de todas as luzes”, conforme a Igreja Católica – que vai acender o círio pascal. Em seguida, há uma procissão até a igreja onde continuará a vigília até meia-noite.

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Com a ressurreição, os altares dos templos católicos ficam sem os panos roxos que os cobriam desde o início da quaresma, indicando que todos os olhos devem se dirigir a Jesus Cristo. A origem desse costume, chamado “Velatio”, existe desde o Concílio de Trento (de 1545 a 1563) e tem o objetivo de fazer com que as pessoas “não se distraiam” com os santos de sua devoção, concentrando a atenção no altar, no qual se atualiza o mistério da paixão, morte e ressurreição de Cristo.

Em  Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, a bênção do fogo novo ocorre no adro da Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, tendo à frente o reitor do Santuário Arquidiocesano de Santa Luzia e titular da paróquia, padre Fernando Fagundes.

A procissão, em seguida, irá para o santuário, onde a vigília terá continuidade. Em Sabará, também na Grande BH, a bênção será no adro da Igreja São Francisco de Assis e no adro da Matriz Nossa Senhora da Conceição. Em seguida, vigília no interior dos templos.

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Luz divina 

Durante o dia, na Catedral Cristo Rei, na Região Norte da capital, houve retiro espiritual e solene vigília pascal. Em mensagem, o arcebispo metropolitano de BH, dom Walmor Oliveira de Azevedo, explicou o sentido da véspera do domingo de Páscoa.

“A vigília pascal abre em nosso coração um caminho de experiências abençoadas pela força do amor de Deus. Cristo desce à mansão dos mortos. Um antigo sermão da Igreja ensina que, no sábado santo, ‘ainda há grande silêncio, porque o Rei está dormindo’. Ao visitar a mansão dos mortos, Cristo abre, para aqueles que morreram, a porta do Céu. Jesus, assim, convida-nos para a sua luz.  Somos convocados a nos levantar sempre, a vencer tudo que é maligno”.

Ainda de acordo com o arcebispo, a vigília pascal, vivida em todas as igrejas no sábado santo, é a mãe de todas as celebrações. “Escutamos, na vigília, o anúncio da ressurreição de Jesus. O ritual com a bênção do fogo novo, que acende o círio pascal, é experiência que nos remete à luz de Cristo, força que dissipa todas as trevas. Deixemos a luz de Cristo iluminar nossa interioridade, para alimentar  nossa esperança na vitória da vida sobre a morte. E essa esperança nos dê coragem para ajudar a dissipar tantas trevas que ameaçam a humanidade”.

Como parte da vigília pascal, a cerimônia realizada ao ar livre tem no centro uma fogueira de onde será retirada a chama que vai acender o círio pascal-GUSTAVO WERNECK/EM/D.A PRESS
Como parte da vigília pascal, a cerimônia realizada ao ar livre tem no centro uma fogueira de onde será retirada a chama que vai acender o círio pascal GUSTAVO WERNECK/EM/D.A PRESS
Como parte da vigília pascal, a cerimônia realizada ao ar livre tem no centro uma fogueira de onde será retirada a chama que vai acender o círio pascal-GUSTAVO WERNECK/EM/D.A PRESS
Como parte da vigília pascal, a cerimônia realizada ao ar livre tem no centro uma fogueira de onde será retirada a chama que vai acender o círio pascal GUSTAVO WERNECK/EM/D.A PRESS
Como parte da vigília pascal, a cerimônia realizada ao ar livre tem no centro uma fogueira de onde será retirada a chama que vai acender o círio pascal-GUSTAVO WERNECK/EM/D.A PRESS
Como parte da vigília pascal, a cerimônia realizada ao ar livre tem no centro uma fogueira de onde será retirada a chama que vai acender o círio pascal GUSTAVO WERNECK/EM/D.A PRESS
Como parte da vigília pascal, a cerimônia realizada ao ar livre tem no centro uma fogueira de onde será retirada a chama que vai acender o círio pascal-GUSTAVO WERNECK/EM/D.A PRESS
Como parte da vigília pascal, a cerimônia realizada ao ar livre tem no centro uma fogueira de onde será retirada a chama que vai acender o círio pascal GUSTAVO WERNECK/EM/D.A PRESS
Como parte da vigília pascal, a cerimônia realizada ao ar livre tem no centro uma fogueira de onde será retirada a chama que vai acender o círio pascal-GUSTAVO WERNECK/EM/D.A PRESS
Como parte da vigília pascal, a cerimônia realizada ao ar livre tem no centro uma fogueira de onde será retirada a chama que vai acender o círio pascal GUSTAVO WERNECK/EM/D.A PRESS


Programação domingo de Páscoa

Belo Horizonte

  • 8h, 10h30 e 17h – Missas na Catedral Cristo Rei. Na celebração das 10h130, será ouvido o “Te Deum”
  • Às 14h30, retiro espiritual “A esperança não decepciona”, meditação da Palavra de Deus e ainda adoração e bênção do Santíssimo Sacramento
  • No Santuário Arquidiocesano São José, no Centro de BH, missas às 7h, 8h30, 10h, 11h30, 16h, 17h30 e 19h 

Sabará, na Grande BH

  • Às 8h – Missa no adro da Matriz Nossa Senhora do Rosário, seguida de procissão até a Matriz Nossa Senhora da Conceição.
  • À noite (19h), Missa de Páscoa com o canto do “Te Deum” e coroação de Nossa Senhora

Santa Luzia, na Grande BH

  • Às 8h – Missa no adro do Santuário Arquidiocesano Santa Luzia, na Praça da Matriz, no Centro Histórico.
  • Às 19h30 – Também no santuário, Missa e canto do “Te Deum”
  • No Mosteiro de Macaúbas (estrada para Jaboticatubas), missa, às 10h30, celebrada por dom Júlio César Gomes Moreira, bispo auxiliar da Arquidiocese de BH. 

Ouro Preto, na Região Central

  • 7h – Missa na Basílica Nossa Senhora do Pilar seguida da Procissão da Ressurreição.
  • 19h – Coração da imagem de Nossa Senhora do Triunfo 

Mariana, na Região Central

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  • 8h – Repique de sinos
  • 9h – Missa na praça da Igreja São Pedro dos Clérigos, presidida pelo arcebispo metropolitano dom Airton José dos Santos. Na sequência, procissão em direção à Praça da Sé
  • 19h – Na Catedral Basílica, missa e coroação da imagem de Nossa Senhora

Diamantina, no Vale do Jequitinhonha

  • 10h – Missa da Páscoa na Praça da Catedral, seguida da Procissão e Bênção do Santíssimo Sacramento

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