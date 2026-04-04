Fiéis participam da bênção do fogo novo e procissão da luz em Minas

A poucas horas da Páscoa, festa mais importante para os cristãos, pois representa a vitória de Jesus sobre a morte, os católicos participam na noite deste sábado (4/4) da bênção do fogo novo. Como parte da vigília pascal, a cerimônia realizada ao ar livre tem no centro uma fogueira de onde será retirada a chama – “mãe de todas as luzes”, conforme a Igreja Católica – que vai acender o círio pascal. Em seguida, há uma procissão até a igreja onde continuará a vigília até meia-noite.

Com a ressurreição, os altares dos templos católicos ficam sem os panos roxos que os cobriam desde o início da quaresma, indicando que todos os olhos devem se dirigir a Jesus Cristo. A origem desse costume, chamado “Velatio”, existe desde o Concílio de Trento (de 1545 a 1563) e tem o objetivo de fazer com que as pessoas “não se distraiam” com os santos de sua devoção, concentrando a atenção no altar, no qual se atualiza o mistério da paixão, morte e ressurreição de Cristo.

Em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, a bênção do fogo novo ocorre no adro da Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, tendo à frente o reitor do Santuário Arquidiocesano de Santa Luzia e titular da paróquia, padre Fernando Fagundes.

A procissão, em seguida, irá para o santuário, onde a vigília terá continuidade. Em Sabará, também na Grande BH, a bênção será no adro da Igreja São Francisco de Assis e no adro da Matriz Nossa Senhora da Conceição. Em seguida, vigília no interior dos templos.

Luz divina

Durante o dia, na Catedral Cristo Rei, na Região Norte da capital, houve retiro espiritual e solene vigília pascal. Em mensagem, o arcebispo metropolitano de BH, dom Walmor Oliveira de Azevedo, explicou o sentido da véspera do domingo de Páscoa.

“A vigília pascal abre em nosso coração um caminho de experiências abençoadas pela força do amor de Deus. Cristo desce à mansão dos mortos. Um antigo sermão da Igreja ensina que, no sábado santo, ‘ainda há grande silêncio, porque o Rei está dormindo’. Ao visitar a mansão dos mortos, Cristo abre, para aqueles que morreram, a porta do Céu. Jesus, assim, convida-nos para a sua luz. Somos convocados a nos levantar sempre, a vencer tudo que é maligno”.

Ainda de acordo com o arcebispo, a vigília pascal, vivida em todas as igrejas no sábado santo, é a mãe de todas as celebrações. “Escutamos, na vigília, o anúncio da ressurreição de Jesus. O ritual com a bênção do fogo novo, que acende o círio pascal, é experiência que nos remete à luz de Cristo, força que dissipa todas as trevas. Deixemos a luz de Cristo iluminar nossa interioridade, para alimentar nossa esperança na vitória da vida sobre a morte. E essa esperança nos dê coragem para ajudar a dissipar tantas trevas que ameaçam a humanidade”.

Como parte da vigília pascal, a cerimônia realizada ao ar livre tem no centro uma fogueira de onde será retirada a chama que vai acender o círio pascal GUSTAVO WERNECK/EM/D.A PRESS Como parte da vigília pascal, a cerimônia realizada ao ar livre tem no centro uma fogueira de onde será retirada a chama que vai acender o círio pascal GUSTAVO WERNECK/EM/D.A PRESS Como parte da vigília pascal, a cerimônia realizada ao ar livre tem no centro uma fogueira de onde será retirada a chama que vai acender o círio pascal GUSTAVO WERNECK/EM/D.A PRESS Como parte da vigília pascal, a cerimônia realizada ao ar livre tem no centro uma fogueira de onde será retirada a chama que vai acender o círio pascal GUSTAVO WERNECK/EM/D.A PRESS Como parte da vigília pascal, a cerimônia realizada ao ar livre tem no centro uma fogueira de onde será retirada a chama que vai acender o círio pascal GUSTAVO WERNECK/EM/D.A PRESS Voltar Próximo





Programação domingo de Páscoa

Belo Horizonte

8h, 10h30 e 17h – Missas na Catedral Cristo Rei. Na celebração das 10h130, será ouvido o “Te Deum”

Às 14h30, retiro espiritual “A esperança não decepciona”, meditação da Palavra de Deus e ainda adoração e bênção do Santíssimo Sacramento

No Santuário Arquidiocesano São José, no Centro de BH, missas às 7h, 8h30, 10h, 11h30, 16h, 17h30 e 19h

Sabará, na Grande BH

Às 8h – Missa no adro da Matriz Nossa Senhora do Rosário, seguida de procissão até a Matriz Nossa Senhora da Conceição.

À noite (19h), Missa de Páscoa com o canto do “Te Deum” e coroação de Nossa Senhora

Santa Luzia, na Grande BH

Às 8h – Missa no adro do Santuário Arquidiocesano Santa Luzia, na Praça da Matriz, no Centro Histórico.

Às 19h30 – Também no santuário, Missa e canto do “Te Deum”

No Mosteiro de Macaúbas (estrada para Jaboticatubas), missa, às 10h30, celebrada por dom Júlio César Gomes Moreira, bispo auxiliar da Arquidiocese de BH.

Ouro Preto, na Região Central

7h – Missa na Basílica Nossa Senhora do Pilar seguida da Procissão da Ressurreição.

19h – Coração da imagem de Nossa Senhora do Triunfo

Mariana, na Região Central

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8h – Repique de sinos

9h – Missa na praça da Igreja São Pedro dos Clérigos, presidida pelo arcebispo metropolitano dom Airton José dos Santos. Na sequência, procissão em direção à Praça da Sé

19h – Na Catedral Basílica, missa e coroação da imagem de Nossa Senhora

Diamantina, no Vale do Jequitinhonha