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SEMANA SANTA

Noite diferente nas igrejas de MG, em que não há missa nem toques de sinos

Cerimônias da Sexta-feira da Paixão emocionam moradores e visitantes com o flagelo de Jesus

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Gustavo Werneck
Gustavo Werneck
Repórter
Formado em Comunicação Social (Jornalismo) na PUC Minas. Repórter do jornal Estado de Minas desde 1993.
03/04/2026 22:30 - atualizado em 03/04/2026 22:31

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A Basílica do Senhor Bom Jesus de Matosinhos, em Congonhas, foi o local escolhido para a Encenação da Paixão de Cristo que emocionou os fiéis
A Basílica do Senhor Bom Jesus de Matosinhos, em Congonhas, foi o local escolhido para a Encenação da Paixão de Cristo que emocionou os fiéis crédito: Daniel Silva/Prefeitura de Congonhas/Divulgação

Na noite desta Sexta-feira da Paixão (3/4), o canto de Verônica, a mulher que enxugou o rosto de Jesus no caminho até o Calvário, ecoa nas ladeiras das velhas cidades de Minas Gerais. Nas procissões, personagens bíblicos estão presentes à cerimônia que tem o Sermão das Sete Palavras, o Descendimento da Cruz e a Procissão do Enterro passando pelas ruas ao som dos motetos (obras fúnebres ouvidas apenas nos dias da Paixão de Cristo).

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Em São João del-Rei, Região do Campo das Vertentes, as solenidades começaram às 15h (hora da morte de Jesus, conforme a Igreja Católica), com a ação litúrgica. À noite, com início às 20h30, houve o Descendimento, quando Jesus é retirado da cruz, e o sermão a cargo do bispo auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte, dom Edmar José da Silva.

Cerimônia da sexta-feira da Paixão em São João del-Rei-Prefeitura de São João del-Rei/divulgação
Cerimônia da sexta-feira da Paixão em São João del-Rei Prefeitura de São João del-Rei/divulgação
Cerimônia da sexta-feira da Paixão em São João del-Rei-Prefeitura de São João del-Rei/divulgação
Cerimônia da sexta-feira da Paixão em São João del-Rei Prefeitura de São João del-Rei/divulgação
Cerimônia da sexta-feira da Paixão em São João del-Rei-Lucas Silveira/diocese de São João del-Rei
Cerimônia da sexta-feira da Paixão em São João del-Rei Lucas Silveira/diocese de São João del-Rei
Cerimônia da sexta-feira da Paixão em São João del-Rei-Lucas Silveira/diocese de São João del-Rei
Cerimônia da sexta-feira da Paixão em São João del-Rei Lucas Silveira/diocese de São João del-Rei
Cerimônia da sexta-feira da Paixão em São João del-Rei-Lucas Silveira/diocese de São João del-Rei
Cerimônia da sexta-feira da Paixão em São João del-Rei Lucas Silveira/diocese de São João del-Rei
Cerimônia da sexta-feira da Paixão em São João del-Rei-Lucas Silveira/diocese de São João del-Rei
Cerimônia da sexta-feira da Paixão em São João del-Rei Lucas Silveira/diocese de São João del-Rei

A sexta-feira é o único dia do ano em que não há missas e toque de sinos nas igrejas – apenas o som das matracas rompe o silêncio. Em Ouro Preto, na Região Central, o Sermão do Descendimento da Cruz, iniciado às 20h, ocorre na frente da Igreja Nossa Senhora do Rosário, no Centro Histórico. Em seguida, ocorreu a Procissão do Enterro acompanhada por integrantes de irmandades, associações religiosas e ordens terceiras até o Santuário Arquidiocesano Nossa Senhora da Conceição.

Em Congonhas, a 89 quilômetros de BH, começou às 18h, na Basílica do Senhor Bom Jesus de Matosinhos, a Encenação da Paixão de Cristo. O espetáculo, conhecido por emocionar multidões, conta novamente com a participação especial do ator congonhense Amaury Lorenzo.

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Cerimônia da sexta-feira da Paixão emociona fiéis em Congonhas-Daniel Silva/Prefeitura de Congonhas/divulgação
Cerimônia da sexta-feira da Paixão emociona fiéis em Congonhas Daniel Silva/Prefeitura de Congonhas/divulgação
Cerimônia da sexta-feira da Paixão emociona fiéis em Congonhas-Daniel Silva/Prefeitura de Congonhas/divulgação
Cerimônia da sexta-feira da Paixão emociona fiéis em Congonhas Daniel Silva/Prefeitura de Congonhas/divulgação
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