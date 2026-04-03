Noite diferente nas igrejas de MG, em que não há missa nem toques de sinos

Cerimônia da sexta-feira da Paixão emociona fiéis em Congonhas Daniel Silva/Prefeitura de Congonhas/divulgação
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