Caminhada de fé na Serra da Piedade une devotos na Sexta-feira da Paixão
No topo da montanha em Caeté, na Região Metropolitana de BH, encenação da Paixão de Cristo é um dos atrativos para lembrar a morte de Jesus
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Fé, fôlego e um caminho de beleza. Centenas de pessoas, a maior parte da capital e de cidades vizinhas, participaram, na manhã desta sexta-feira (3/4), da tradicional via-sacra ao Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, no topo da Serra da Piedade, em Caeté, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.
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No dia em que os cristãos lembram a morte de Jesus, a caminhada começou às 7h na entrada do complexo religioso, arquitetônico, histórico e paisagístico.
O destino final é a ermida do século 18, menor basílica do mundo, que guarda a imagem de Nossa Senhora da Piedade, padroeira de Minas. A peça sacra é atribuída a Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho (1738-1814), mineiro de Ouro Preto e patrono das artes no Brasil.
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O percurso ocorreu com céu claro, sem a costumeira neblina que costuma “cobrir” o maciço nas primeiras horas do dia – da portaria à Praça da Cavalhada (estação), os romeiros foram a pé, depois, alguns seguiram de van até as proximidades da basílica.
Um dos destaques da via-sacra, além da paisagem espetacular que se avista da estrada, foi a Encenação da Paixão de Cristo, com a participação de 50 artistas do Grupo de Teatro São João Batista.
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Os romeiros foram recebidos pelo reitor do santuário, padre Wagner Calegario, que deu as boas-vindas e falou sobre a Paixão e Morte de Jesus e a atualidade. “Este é um momento de importante significação, pois, ao recordar os passos de Jesus em sua via-crúcis, em sua via dolorosa, nos lembramos também da nossa via dolorosa. Jesus é a esperança, e nos chama para caminhar com ele, e agora, nesta sexta-feira, todos nós, passo a passo, buscamos perceber os traços de Jesus em nós”.