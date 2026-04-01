O segredo da Via Sacra: como surgiu tradição que relembra caminho de Jesus

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Durante a Semana Santa, uma das tradições mais profundas para os cristãos é a Via Sacra. Essa prática devocional, também conhecida como "Caminho da Cruz", convida os fiéis a percorrer espiritualmente a jornada de Jesus Cristo em suas últimas horas, desde sua condenação até o sepultamento.

A celebração é uma forma de meditação e oração que busca conectar os participantes aos sofrimentos de Jesus. O percurso é dividido em 14 momentos marcantes, chamados de "estações", cada um representando uma cena específica da Paixão de Cristo. Em muitas igrejas e comunidades, a Via Sacra é encenada ou celebrada com procissões, especialmente na Sexta-feira Santa, embora possa ser rezada em qualquer época do ano.

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A tradição remonta aos primeiros séculos do cristianismo, quando peregrinos percorriam em Jerusalém os locais reais do sofrimento de Jesus. Com o tempo, a prática se espalhou e foram criadas representações das cenas em igrejas ao redor do mundo, permitindo que todos pudessem fazer essa peregrinação espiritual sem sair de sua localidade.

Cada estação serve como um ponto de parada para reflexão, leitura de passagens bíblicas e orações. A jornada ajuda a compreender o significado do sacrifício de Cristo na fé cristã, reforçando os temas de redenção, amor e esperança que marcam o período da Páscoa.

As 14 estações da Via Sacra

O percurso tradicional da Via Sacra é composto pelos seguintes momentos:

1ª Estação: Jesus é condenado à morte por Pôncio Pilatos. 2ª Estação: Jesus carrega a cruz em seus ombros. 3ª Estação: Jesus cai pela primeira vez sob o peso da cruz. 4ª Estação: Jesus encontra sua mãe, Maria. 5ª Estação: Simão de Cirene ajuda Jesus a carregar a cruz. 6ª Estação: Verônica enxuga o rosto de Jesus. 7ª Estação: Jesus cai pela segunda vez. 8ª Estação: Jesus consola as mulheres de Jerusalém. 9ª Estação: Jesus cai pela terceira vez. 10ª Estação: Jesus é despojado de suas vestes. 11ª Estação: Jesus é pregado na cruz. 12ª Estação: Jesus morre na cruz. 13ª Estação: O corpo de Jesus é descido da cruz e entregue a sua mãe. 14ª Estação: Jesus é colocado no sepulcro. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.