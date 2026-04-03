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SEMANA SANTA

BH: manhã de via-sacra, orações e almoço sob o viaduto Santa Tereza

Arcebispo dom Walmor Oliveira de Azevedo chama a atenção para o silêncio em tempo de 'barulho' nas redes sociais

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Gustavo Werneck
Gustavo Werneck
Repórter
Formado em Comunicação Social (Jornalismo) na PUC Minas. Repórter do jornal Estado de Minas desde 1993.
03/04/2026 10:47 - atualizado em 03/04/2026 11:14

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Fiéis participam, em Belo Horizonte, da via-sacra encenada no entorno da Catedral Cristo Rei, no Bairro Juliana, na Região Norte, na manhã desta sexta-feira (3/4)
Fiéis participam, em Belo Horizonte, da via-sacra encenada no entorno da Catedral Cristo Rei, no Bairro Juliana, Região Norte, na manhã desta sexta-feira (3/4) crédito: Arquidiocese de Belo Horizonte/Divulgação

Na manhã desta sexta-feira da Paixão (3/4), fiéis participam, em Belo Horizonte, da via-sacra encenada no entorno da Catedral Cristo Rei, no Bairro Juliana, Região Norte. Às 8h, os católicos se reuniram no templo para rezar pelos falecidos e, na sequência, foram para o estacionamento, onde começou a caminhada. A encenação da Paixão de Cristo está a cargo dos missionários da comunidade católica Shalom.

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Muito emocionada, a contadora Solange Carvalho, moradora do Bairro Tupi, também na Região Norte, fez um paralelo entre a condenação e morte de Jesus e a atualidade. “Vendo o flagelo de Cristo, tudo o que Ele passou, fico pensando no mundo de hoje. “Há muita violência. É preciso que haja compaixão”, afirmou Solange.

Fiéis participam, em Belo Horizonte, da via-sacra encenada no entorno da Catedral Cristo Rei, no Bairro Juliana, na Região Norte, na manhã desta sexta-feira (3/4)-Arquidiocese de Belo Horizonte/Divulgação
Fiéis participam, em Belo Horizonte, da via-sacra encenada no entorno da Catedral Cristo Rei, no Bairro Juliana, na Região Norte, na manhã desta sexta-feira (3/4) Arquidiocese de Belo Horizonte/Divulgação
Fiéis participam, em Belo Horizonte, da via-sacra encenada no entorno da Catedral Cristo Rei, no Bairro Juliana, na Região Norte, na manhã desta sexta-feira (3/4)-Arquidiocese de Belo Horizonte/Divulgação
Fiéis participam, em Belo Horizonte, da via-sacra encenada no entorno da Catedral Cristo Rei, no Bairro Juliana, na Região Norte, na manhã desta sexta-feira (3/4) Arquidiocese de Belo Horizonte/Divulgação
Fiéis participam, em Belo Horizonte, da via-sacra encenada no entorno da Catedral Cristo Rei, no Bairro Juliana, na Região Norte, na manhã desta sexta-feira (3/4)-Arquidiocese de Belo Horizonte/Divulgação
Fiéis participam, em Belo Horizonte, da via-sacra encenada no entorno da Catedral Cristo Rei, no Bairro Juliana, na Região Norte, na manhã desta sexta-feira (3/4) Arquidiocese de Belo Horizonte/Divulgação
Fiéis participam, em Belo Horizonte, da via-sacra encenada no entorno da Catedral Cristo Rei, no Bairro Juliana, na Região Norte, na manhã desta sexta-feira (3/4)-Arquidiocese de Belo Horizonte/Divulgação
Fiéis participam, em Belo Horizonte, da via-sacra encenada no entorno da Catedral Cristo Rei, no Bairro Juliana, na Região Norte, na manhã desta sexta-feira (3/4) Arquidiocese de Belo Horizonte/Divulgação
Fiéis participam, em Belo Horizonte, da via-sacra encenada no entorno da Catedral Cristo Rei, no Bairro Juliana, na Região Norte, na manhã desta sexta-feira (3/4)-Arquidiocese de Belo Horizonte/Divulgação
Fiéis participam, em Belo Horizonte, da via-sacra encenada no entorno da Catedral Cristo Rei, no Bairro Juliana, na Região Norte, na manhã desta sexta-feira (3/4) Arquidiocese de Belo Horizonte/Divulgação
Fiéis participam, em Belo Horizonte, da via-sacra encenada no entorno da Catedral Cristo Rei, no Bairro Juliana, na Região Norte, na manhã desta sexta-feira (3/4)-Arquidiocese de Belo Horizonte/Divulgação
Fiéis participam, em Belo Horizonte, da via-sacra encenada no entorno da Catedral Cristo Rei, no Bairro Juliana, na Região Norte, na manhã desta sexta-feira (3/4) Arquidiocese de Belo Horizonte/Divulgação
Preparo, na cozinha da Catedral Cristo Rei, de mais de 500 refeições que serão servidas debaixo do Viaduto Santa Tereza, às 11h30-Arquidiocese de Belo Horizonte/Divulgação
Preparo, na cozinha da Catedral Cristo Rei, de mais de 500 refeições que serão servidas debaixo do Viaduto Santa Tereza, às 11h30 Arquidiocese de Belo Horizonte/Divulgação
Preparo, na cozinha da Catedral Cristo Rei, de mais de 500 refeições que serão servidas debaixo do Viaduto Santa Tereza, às 11h30-Arquidiocese de Belo Horizonte/Divulgação
Preparo, na cozinha da Catedral Cristo Rei, de mais de 500 refeições que serão servidas debaixo do Viaduto Santa Tereza, às 11h30 Arquidiocese de Belo Horizonte/Divulgação

Também na manhã desta sexta-feira, já no Centro de BH, ocorre a via-sacra e Paixão do Senhor, saindo da Praça Rui Barbosa (Praça da Estação) até o Viaduto Santa Tereza. Às 11h30, sob o viaduto, será servido o almoço às pessoas em situação de rua, preparado pela equipe da catedral, dentro da iniciativa “Dai-lhes vós mesmos de comer”.

No Santuário Arquidiocesano São José, na Avenida Afonso Pena, também teve via-sacra nesta manhã. À tarde, haverá Sermão das Sete Palavras e Unção dos Enfermos (12h), solene ação litúrgica e descendimento e Procissão do Senhor Morto (15h). 

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Mensagem do arcebispo

Neste dia em que os cristãos lembram a morte de Jesus, o arcebispo metropolitano de BH, dom Walmor Oliveira de Azevedo, explica que a sexta-feira santa convoca ao silêncio. “É o único dia do ano em que não celebramos missa. Meditamos sobre o extremo gesto de amor na ação litúrgica, vivida em nossas comunidades de fé, também na oração da via-sacra: Cristo morre na Cruz por nós. Exercitar-se no silêncio é caminho para saber reconhecer a força redentora do amor de Deus. Cristo morre na cruz, oferece a sua vida pela humanidade. Mas, ao morrer, vence a própria morte, ressuscita.”

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Dom Walmor destaca que a ressurreição e a vida plena são o caminho que Deus quer para cada um. “Cristo nos ensina a trilhá-lo. É preciso silenciar-se para escutar a lição do Mestre, que vem do alto da cruz. E permanecer em silêncio é um desafio ainda maior neste tempo, de tanto barulho, de tanto falatório – pensemos especialmente nas redes sociais. Possamos nos qualificar a partir da escuta amorosa de Deus, contemplando o mistério da paixão, morte e ressurreição.”

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