Missa da Unidade, na Catedral Cristo Rei, reúne 3.500 pessoas e 600 padres

Formado em Comunicação Social (Jornalismo) na PUC Minas. Repórter do jornal Estado de Minas desde 1993.

Começam, nesta quinta-feira (2/4), as solenidades do tríduo pascal, que tem como ponto alto o domingo de Páscoa (5), dia mais importante do ano no calendário cristão. Em Belo Horizonte, cerca de 3,5 mil fiéis participaram da tradicional Missa da Unidade, na Catedral Cristo Rei, na Região Norte. Na celebração eucarística iniciada às 9h e presidida pelo arcebispo metropolitano de BH, dom Walmor Oliveira de Azevedo, estavam presentes 600 padres. À noite, às 19h, também na catedral, haverá a Missa da Ceia do Senhor e o rito do lava-pés.

Antes da celebração, o bispo auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte, dom José Otácio Oliveira Guedes, ressaltou a necessidade de paz no mundo, tão perturbado por guerras e violência. "O caminho para a paz é Jesus", afirmou o bispo auxiliar, certo de que esse caminho passa pela fé em Deus. "Durante a celebração da Missa da Unidade, os padres renovam seus votos de serviço à Igreja", acrescentou.



Dom Walmor divulgou uma mensagem explicando a importância da quinta-feira santa. “A Missa da Unidade nos lembra o que São Paulo, em Carta aos Efésios, disse: “Do que era dividido, Jesus fez a Unidade. O Espírito Santo de Deus nos une. Somos todos um só corpo. Somos membros uns dos outros. Unidos por Cristo. A força de Cristo destrói os muros que separam, vence inimizades. Somos chamados a carregar os fardos uns dos outros, partilhando sentimentos de fraternidade. Se alguém sofre, sofremos juntos. Partilhamos dores e alegrias.”

Ele explicou na mensagem que a Missa da Unidade é também momento em que os padres, juntos, diante dos fiéis, renovam seus votos sacerdotais, e abençoam os santos óleos, que serão usados nos sacramentos celebrados em comunidades paroquiais.

Luz e esperança

Moradores do Bairro Miramar, na Região do Barreiro, os amigos Ione Aparecida Soares e Geraldo Custódio Pereira, ambos aposentados, destacaram a necessidade de oração nos tempos atuais. "O mundo precisa de luz, não podemos deixar morrer a chama da fé", disse Ione, enquanto, para Geraldo, à luz deve se juntar, sempre, a esperança.

Para a aposentada Solange Rodrigues, residente no Bairro Dom Bosco, Região Noroeste de BH, a quinta-feira tem um sentido especial durante a semana, pela Santa Ceia, última ceia de Jesus, e a instituição da eucaristia. Duas filhas de Solange participam do Coral e Orquestra Emaús, presente na celebração. "Clítia toca violão e Deborah canta. E eu canto no coral da minha paróquia, Dom Bosco", contou Solange.

As músicas da celebração, algumas em latim, foram entoadas pelo coral de seminaristas da Arquidiocese de BH, sob a regência do padre Higo Dias.



Santos óleos

Um momento especial da Missa da Unidade é a bênção dos óleos, que serão partilhados com todas as paróquias da Arquidiocese de BH para as celebrações dos sacramentos: batismo, crisma e unção dos enfermos.

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Segundo a Arquidiocese de BH, foram abençoados 90 litros de óleo. Durante a missa, os fiéis das comunidades de fé reafirmam sua devoção.



Programação - Sexta-feira da Paixão (3/4) na Grande BH

Belo Horizonte

9h – Via-sacra encenada nas ruas próximas à Catedral Cristo Rei, na Região Norte

9h30 – Via-sacra e Paixão do Senhor, saindo da Praça Rui Barbosa (Praça da Estação) até o Viaduto Santa Tereza, no Centro

11h30 – Almoço servido no Viaduto Santa Tereza, preparado pela equipe da Catedral Cristo Rei, pela iniciativa solidária “Dai-lhes vós mesmos de comer”

No Santuário Arquidiocesano São José, no Centro da capital, tem via-sacra (9h), Sermão das Sete Palavras e Unção dos Enfermos (12h), solene ação litúrgica e descendimento e Procissão do Senhor Morto (15h).



Serra da Piedade, em Caeté

7h – Via-sacra, que partirá da entrada do santuário até a ermida, no alto da serra. Encenação da Paixão de Cristo com participação de 50 artistas do Grupo de Teatro São João Batista

Sabará

4h – Procissão das matracas – via-sacra com a imagem de Nossa Senhora das Dores saindo da Igreja São Francisco até a Capela do Senhor Bom Jesus, no Morro da Cruz

19h – Encenação da Paixão de Cristo na escadaria Matriz Nossa Senhora do Rosário, pelo Grupo de Teatro Cena Aberta



Santa Luzia