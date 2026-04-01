Bacalhau na Sexta-feira Santa: 6 ideias para renovar a tradição

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

A Sexta-feira Santa se aproxima e, com ela, a tradição de reunir a família ao redor da mesa para saborear um bom bacalhau. Mas quem disse que a tradição não pode ser renovada? Sair do óbvio é mais fácil do que parece. Apresentamos seis maneiras de preparar o peixe, desde as mais clássicas até versões criativas que prometem surpreender a todos.

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1. O Clássico Bacalhau ao Forno com Batatas

Impossível errar com o clássico. Esta receita consiste em postas de bacalhau assadas sobre uma cama de batatas em rodelas, cebolas, pimentões coloridos e azeitonas pretas. O segredo está em regar tudo generosamente com azeite de oliva extra virgem antes de levar ao forno. É um prato que perfuma a casa e conforta o coração.

2. Bacalhau à Gomes de Sá

Uma receita tradicional portuguesa que utiliza o bacalhau em lascas. Após dessalgado e cozido, o peixe é refogado com alho e cebola no azeite e misturado com batatas cozidas em cubos. O prato é finalizado no forno e servido com ovos cozidos picados e azeitonas pretas. Simples, rústico e cheio de sabor.

3. Bacalhau Cremoso com Natas (Gratinado)

Para quem busca uma textura mais suave e cremosa, o bacalhau com natas é a escolha perfeita. A base da receita é o creme de leite (natas) misturado ao bacalhau desfiado e refogado. Batatas cozidas em rodelas são tradicionalmente usadas em camadas. Depois de montar as camadas alternadas de bacalhau, batatas e creme de leite em um refratário, basta cobrir com queijo ralado e levar ao forno para gratinar até que a superfície esteja borbulhante e dourada.

4. Bacalhau à Brás (Desfiado com Batatas)

Prático e delicioso, o Bacalhau à Brás é ideal para quem quer uma refeição saborosa sem passar horas na cozinha. O preparo é rápido: refogue o bacalhau desfiado com cebola e alho em azeite, adicione batata palha (que pode ser comprada pronta ou feita em casa fritando batatas cortadas em palitos finos) e, por fim, os ovos batidos, mexendo delicadamente até que cozinhem e fiquem cremosos. Finalize com salsa picada e azeitonas.

Filés de bacalhau crus, prontos para o preparo, ilustram o ingrediente central das receitas tradicionais para a Sexta-feira Santa. Vladimir Mironov

5. Escondidinho de Bacalhau

Uma versão com toque brasileiro para a tradição. O escondidinho leva um recheio cremoso de bacalhau desfiado e refogado com tomate, cebola e cheiro-verde, coberto por um purê aveludado de mandioca (aipim ou macaxeira). Uma camada de queijo por cima para gratinar completa a receita, que une o melhor dos dois mundos.

6. Bolinhos de Bacalhau

Perfeitos como entrada ou até mesmo prato principal acompanhado de arroz e salada. A massa, feita com bacalhau desfiado, batata cozida e amassada, ovos e cheiro-verde, deve ser frita em óleo quente até dourar. O resultado são bolinhos crocantes por fora e macios por dentro, um petisco irresistível.

Dicas para dessalgar o bacalhau corretamente

O sucesso de qualquer receita de bacalhau começa no dessalgue. Siga estes passos para não errar:

Tempo é crucial: O tempo de dessalgue varia conforme a espessura do peixe. Considere, no mínimo, 24 horas para lascas e pedaços finos, e de 48 a 72 horas para postas mais grossas.

Água gelada sempre: Coloque o bacalhau em um recipiente com bastante água gelada, o suficiente para cobri-lo completamente, e mantenha na geladeira. A água fria garante que o peixe não estrague e mantenha a textura ideal.

Troque a água: É fundamental trocar a água a cada 4 ou 6 horas. Esse processo remove o excesso de sal gradualmente.

Prove antes de usar: Antes de finalizar o processo, prove uma pequena lasca do bacalhau para garantir que o ponto de sal está do seu agrado. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de inteligência artificial foi usada para auxiliar na redação e organização deste conteúdo.