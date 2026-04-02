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ATENÇÃO, MOTORISTAS!

BH: avenida Amazonas terá obras e interdição na Semana Santa; veja detalhes

Obras da Copasa interditam avenida no Centro da capital entre quinta-feira (2/4) e domingo (5/4)

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Alice Pimenta*
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Alice Pimenta*
Repórter
02/04/2026 08:54 - atualizado em 02/04/2026 09:39

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Avenida Amazonas, no Centro de BH, é interditada para obras no feriado da Semana Santa
Avenida Amazonas, no Centro de BH, é interditada para obras no feriado da Semana Santa crédito: Divulgação/PBH

Motoristas de Belo Horizonte devem ficar atentos neste feriado porque a avenida Amazonas, entre as ruas dos Guajajaras e dos Timbiras, no sentido Centro/Bairro, será interditada, a partir desta quinta-feira (2/4), em função de obras de manutenção realizadas pela Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa).

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O trânsito será desviado para utilizar de forma compartilhada as faixas no sentido Bairro/Centro. A previsão é de que essa fase das obras com interdição total siga até este domingo (5/4). 

Na segunda fase das obras, entre os dias 6 e 12 de abril, serão realizadas interdições parciais de uma faixa em cada sentido no mesmo trecho da avenida Amazonas, entre as ruas dos Guajajaras e dos Timbiras.

 

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Transporte Coletivo

Algumas linhas de ônibus terão mudança no itinerário e os pontos de ônibus serão remanejados.


Linhas de ônibus que serão afetadas

30, 32, 33, 35, 1404A, 1404C, 1502, 1505, 1509, 1510, 2033, 2034, 2035, 2036, 2104, 3029, 3054, 4031, 4201, 5203, 5250, 5401, 8203, 8205, 8208, 9201, 9211, 9202, 9204, 9205 e 9414.

Desvios

Sentido Centro / Bairro: avenida Amazonas no contrafluxo entre as ruas dos Guajajaras e dos Timbiras.
Sentido Bairro/Centro: avenida Amazonas, rua Timbiras, avenida Olegário Maciel, rua Guajajaras, rua Santa Catarina, avenida Amazonas.

Pontos de ônibus desativados

Avenida Amazonas 1476;
Avenida Amazonas 1518;
Avenida Amazonas 1580;
Avenida Amazonas 1445.

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Novos pontos de ônibus

Avenida Amazonas 1700;
Rua dos Timbiras 2611.

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