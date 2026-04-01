Acidente interdita faixas e trava trânsito na BR-040, sentido BH
Colisão nesta quarta-feira (1/4) interdita duas faixas na chegada ao Anel Rodoviário e provoca retenção nos acessos da região do Olhos d’Água
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Um acidente entre uma moto e um carro causa lentidão na manhã desta quarta-feira (1/4) na BR-040, em Belo Horizonte. A batida ocorreu na altura do km 544, no sentido da capital, na chegada ao Anel Rodoviário, antes do BH Shopping.
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Além da lentidão no sentido Belo Horizonte, o acidente também afeta o tráfego na pista lateral e nas alças de acesso ao Anel Rodoviário, principalmente para motoristas que tentam fazer o retorno na região do Olhos d’Água ou acessar a BR-040 por baixo do anel. Ainda não há informações sobre o estado de saúde do motociclista nem sobre as causas da batida.
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* Matéria em atualização