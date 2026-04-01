Assine
overlay
Início Gerais
CONGESTIONAMENTO

Acidente interdita faixas e trava trânsito na BR-040, sentido BH

Colisão nesta quarta-feira (1/4) interdita duas faixas na chegada ao Anel Rodoviário e provoca retenção nos acessos da região do Olhos d’Água

Publicidade
Carregando...
QU
Quéren Hapuque
QU
Quéren Hapuque
Repórter
01/04/2026 11:25

compartilhe

SIGA
×
Congestinamento já chega a 1km
Ainda não há informações sobre o estado de saúde do motociclista nem sobre as causas do acidente próximo ao Anel Rodoviário crédito: Vera Schmitz/EM/D.A Press

Um acidente entre uma moto e um carro causa lentidão na manhã desta quarta-feira (1/4) na BR-040, em Belo Horizonte. A batida ocorreu na altura do km 544, no sentido da capital, na chegada ao Anel Rodoviário, antes do BH Shopping.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

 

Leia Mais

De acordo com a concessionária EPR Via Mineira, que administra o trecho, as faixas 1 e 2 foram interditadas para o atendimento da ocorrência. O fluxo de veículos já apresenta retenção de quatro quilômetros no trecho. Segundo relato de motoristas, o motociclista ficou caído na pista após a colisão.

Além da lentidão no sentido Belo Horizonte, o acidente também afeta o tráfego na pista lateral e nas alças de acesso ao Anel Rodoviário, principalmente para motoristas que tentam fazer o retorno na região do Olhos d’Água ou acessar a BR-040 por baixo do anel. Ainda não há informações sobre o estado de saúde do motociclista nem sobre as causas da batida.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

* Matéria em atualização

Tópicos relacionados:

acidente-de-transito bh br040 minas-gerais moto

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay