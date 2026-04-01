Acidente interdita faixas e trava trânsito na BR-040, sentido BH

Um acidente entre uma moto e um carro causa lentidão na manhã desta quarta-feira (1/4) na BR-040, em Belo Horizonte. A batida ocorreu na altura do km 544, no sentido da capital, na chegada ao Anel Rodoviário, antes do BH Shopping.

De acordo com a concessionária EPR Via Mineira, que administra o trecho, as faixas 1 e 2 foram interditadas para o atendimento da ocorrência. O fluxo de veículos já apresenta retenção de quatro quilômetros no trecho. Segundo relato de motoristas, o motociclista ficou caído na pista após a colisão. Vídeo: ônibus com 26 passageiros pega fogo em batida com moto na BR-040

Além da lentidão no sentido Belo Horizonte, o acidente também afeta o tráfego na pista lateral e nas alças de acesso ao Anel Rodoviário, principalmente para motoristas que tentam fazer o retorno na região do Olhos d’Água ou acessar a BR-040 por baixo do anel. Ainda não há informações sobre o estado de saúde do motociclista nem sobre as causas da batida.

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* Matéria em atualização