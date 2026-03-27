BH: ministro dos Transportes vai assinar termo para duplicação da BR-381

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

O ministro dos Transportes, Renan Filho (MDB), virá a Belo Horizonte na próxima segunda-feira (30/3) para assinar a ordem de serviço para a duplicação da BR-381, no trecho entre a capital mineira e Caeté, na Região Metropolitana. A primeira agenda será cumprida na sede do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), atual responsável pelo lote, às 10h.

Conforme a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), que acompanhará a visita, o encontro reúne a entrega de novas locomotivas à VLI/FCA, produzidas pela Wabtec, e a assinatura do contrato de concessão da rodovia, também conhecida como Fernão Dias.

Na sequência, o ministro irá a Contagem para a assinatura de nova concessão na Fernão Dias, no acesso a Guarulhos.

Procurado pela reportagem, o DNIT informou que as obras na rodovia BR-381 terão início pelo Lote 8A, que compreende o segmento entre o km 422,4 e o km 440,40, totalizando 18 km. "O empreendimento tem valor previsto para R$ 405.408.730,60, com prazo estimado de conclusão em 16 de abril de 2028. Esse segmento apresenta um volume médio diário de cerca de 35 mil veículos", disse o órgão em nota.

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Foi também comunicado que as intervenções planejadas contemplam a duplicação integral do trecho, com a execução de serviços de terraplenagem, pavimentação, sinalização e drenagem, além da implantação de Obras de Arte Correntes (OAC) e Obras de Arte Especiais (OAE). Entre as OAEs, estão previstas as construções de 7 viadutos, 6 passarelas e 8 passagens inferiores.