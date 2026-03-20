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ESTADO DE ALERTA

Ministro dos Transportes diz que "não vale a pena" greve dos caminhoneiros

Greve da categoria anunciada nesta semana foi adiada por mais 7 dias após anúncio de medidas provisórias pelo governo federal

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Giovanna de Souza
Giovanna de Souza
Repórter
Editoria de Gerais
20/03/2026 13:44 - atualizado em 20/03/2026 13:45

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Aumento do preco do diesel impulsiona movimento de paralisação da categoria dos caminhoneiros. Na foto, placa com os precos, no Bel Posto, no Anel Rodoviario, na Vila Oeste, em Belo Horizonte (MG)
Aumento do preco do diesel impulsiona movimento de paralisação da categoria dos caminhoneiros. Na foto, placa com os precos, no Bel Posto, no Anel Rodoviario, na Vila Oeste, em Belo Horizonte (MG) crédito: Gladyston Rodrigues/EM/D.A. Press

O ministro dos Transportes, Renan Filho (MDB), disse que “não vale a pena” uma greve dos caminhoneiros. Em entrevista ao jornal O Globo, ele disse acreditar que não há um movimento espontâneo para a paralisação, em meio a pessoas com “interesses difusos” e envolvimento de políticos, depois do anúncio de medidas federais para evitar a mobilização do grupo.

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O movimento está sendo liderado pelo presidente da Associação Brasileira dos Condutores de Veículos Automotores (Abrava), Wallace Landim, conhecido como "Chorão". Em vídeo publicado nas redes sociais, ele afirmou que a categoria concordou com uma mobilização após uma reunião com lideranças e trabalhadores do setor no Porto de Santos (SP). Porém, na quinta-feira (19), foi anunciado que os grupos decidiram adiar por pelo menos sete dias a paralisação.

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“As condições atuais, com os constantes aumentos no preço do combustível, não permitem manter o transporte rodando. Estamos em estado de alerta”, afirmou.

Na quarta-feira (18/3), o ministro anunciou medidas para tentar evitar uma nova greve da categoria, em meio a uma alta do preço do diesel e uma iminente crise do abastecimento. Entre elas, estão a fiscalização de todos os fretes do Brasil de forma eletrônica e a punição de empresas que descumprirem a tabela de frete mínimo.

Segundo ele, as empresas que descumprirem o pagamento do valor mínimo podem ser impedidas de contratar fretes temporariamente ou até mesmo ter o registro cancelado. As medidas foram descritas em uma medida provisória que também estabelece uma multa de R$ 10 milhões por operação em caso de descumprimento reiterado.

Outra medida anunciada pelo Governo Federal é a articulação de uma força-tarefa com a Agência Nacional do Petróleo (ANP), Procons estaduais e o Ministério da Justiça para fiscalizar possíveis aumentos abusivos nos preços do diesel. A ação foi motivada por relatos de reajustes considerados desproporcionais em diferentes regiões, mesmo após medidas adotadas pelo governo para reduzir o custo do combustível.

Além disso, o pacote anunciado incluiu uma tentativa de amortecer o impacto da alta internacional do petróleo por meio de subsídios e desonerações. A redução de tributos federais sobre o diesel já havia sido anunciada pelo governo, mas a queda dos preços não chegou às bombas, o que intensificou a pressão dos caminhoneiros.

Em conversa com O Globo, Renan Filho afirmou que as medidas “distensionaram muito” a tensão com os caminhoneiros. “Agora, o preço do petróleo é um complicador externo. Num ambiente de guerra, o preço do petróleo sobe, e isso afeta o mundo inteiro, vai afetar o Brasil também. Acho que não vale a pena para o caminhoneiro fazer greve”, afirmou.

O chefe da pasta afirmou que as grandes corporações são quem mais deixam de pagar o frete mínimo. Segundo Renan, a multa que já era aplicada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) era considerada custo operacional e não surtia o efeito desejado.

“O cara paga e continua não cumprindo porque talvez seja mais vantajoso do que cumprir. A medida provisória traz proporcionalidade. Inicia-se com medidas de menor impacto, verifica-se se a empresa é reincidente e, em caso de reincidência, verifica-se o dolo”, explicou. Nestes casos, a empresa pode ter registro cassado, com responsabilização dos sócios da companhia.

Reação da categoria

Para Chorão, a fiscalização eletrônica é um “ganho para a categoria”. “Eu vejo como um grande avanço, que endurece a fiscalização, e a gente vem trabalhando há mais de 8 anos para conquistar isso”, disse em novo vídeo publicado nas redes. Ele também afirmou que, apesar disso, os caminhoneiros continuam em alerta e planejam novas reuniões em Brasília, com todas as lideranças, para a ampliação de emendas na Medida Provisória 1343: “Agora, vamos trabalhar em conjunto para colocar emendas dentro da MP e proteger a categoria. Temos uma semana. Precisamos do apoio de todos”, afirmou.

Nas redes, a categoria não viu o apoio com bons olhos: “Afrouxaram, Chorão? Ou será que molharam as mãos das lideranças?, comentou uma pessoa. “Afrouxaram, enquanto isso o diesel arrancando milhões dos bolos dos caminhoneiros!!! Essa novela a gente já sabe o final!!!”, disse outra.

Tentativa de redução do diesel

Na entrevista, o ministro dos Transportes também comentou sobre as medidas anunciadas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para reduzir o impacto da alta do diesel no país, em meio a alta internacional com a escalada das tensões no Oriente Médio envolvendo os Estados Unidos, Israel e Irã. Além do custo do transporte, o aumento do preço do combustível afeta as cargas transportadas e reflete em itens como alimentos, medicamentos e outros insumos essenciais.

Conforme anunciado em 12 de março, o pacote inclui redução de impostos e criação de subsídio ao combustível, com impacto estimado de R$ 30 bilhões nas contas públicas até o final de 2026.

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Para Renan Filho, a ação do governo teve como objetivo evitar um impacto no “custo de tudo” e a redução do poder de compra da população. “Se o governo retirou o tributo, obrigatoriamente o mercado tem que repassar a redução do tributo. Senão, ele privatiza o tributo. A única coisa que ele não pode fazer é querer ficar com um tributo que era público e agora virar margem de lucro. Aí é a mesma coisa do frete: o cara não paga a tabela, e o preço abaixo vira margem para ele. Com relação à questão fiscal, faz sentido discutir”, afirmou.

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