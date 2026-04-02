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ATENÇÃO, MOTORISTAS!

Acidente entre carro e motos fecha a Eugênio Pacelli entre BH e Contagem

Acidente aconteceu no sentido Betim na altura da Praça Papa João XXIII, no bairro Industrial de Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte

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Giovanna de Souza
Giovanna de Souza
Repórter
Editoria de Gerais
02/04/2026 07:21 - atualizado em 02/04/2026 08:00

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Uma equipe do Samu atende uma vítima no local
Equipe do Samu atende vítimas no local crédito: Alexandre Guzanshe/EM/D.A. Press

Um acidente envolvendo um carro e duas motos fecha a Avenida Cardeal Eugênio Pacelli em trecho entre a Região Oeste de Belo Horizonte e a divisa com Contagem, na manhã desta quinta-feira (2/4).

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Informações preliminares da TransCon dão conta de que o acidente aconteceu perto da Praça Papa João XXIII, no bairro Industrial de Contagem, no sentido Betim. Já informações da Polícia Militar indicam que o acidente aconteceu na região do bairro Camargos, divisa de BH com Contagem, por volta de 6:40.

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As duas faixas estão bloqueadas para atendimento de duas vítimas por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Ainda não há informações se as vítimas pilotavam as motos, estavam no carro ou seus estados de saúde.

Às 7h29, a faixa da direita foi liberada. O trânsito tem reflexos de lentidão até o Anel Rodoviário, perto do bairro Califórnia, Noroeste de BH, no sentido Rio de Janeiro.

A ocorrência está em andamento.

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