Acidente entre carro e motos fecha a Eugênio Pacelli entre BH e Contagem
Acidente aconteceu no sentido Betim na altura da Praça Papa João XXIII, no bairro Industrial de Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte
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Um acidente envolvendo um carro e duas motos fecha a Avenida Cardeal Eugênio Pacelli em trecho entre a Região Oeste de Belo Horizonte e a divisa com Contagem, na manhã desta quinta-feira (2/4).
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Informações preliminares da TransCon dão conta de que o acidente aconteceu perto da Praça Papa João XXIII, no bairro Industrial de Contagem, no sentido Betim. Já informações da Polícia Militar indicam que o acidente aconteceu na região do bairro Camargos, divisa de BH com Contagem, por volta de 6:40.
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As duas faixas estão bloqueadas para atendimento de duas vítimas por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
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Ainda não há informações se as vítimas pilotavam as motos, estavam no carro ou seus estados de saúde.
Às 7h29, a faixa da direita foi liberada. O trânsito tem reflexos de lentidão até o Anel Rodoviário, perto do bairro Califórnia, Noroeste de BH, no sentido Rio de Janeiro.
A ocorrência está em andamento.
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Matéria em atualização