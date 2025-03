Avenida de Contagem é liberada seis horas depois de vazamento

Repórter de Gerais. Formada em Jornalismo pela PUC Minas e pós-graduada em Produção em Jornalismo Digital. Estagiou no Estado de Minas em 2020 e 2021, quando foi efetivada como repórter.

O trânsito na Avenida Cardeal Eugênio Pacelli foi liberado na madrugada desta quarta-feira (26/3) depois de mais de seis horas de interdição devido a um vazamento de combustível de caminhão-tanque.

Segundo informações da Transcon, na noite dessa terça-feira (25/3), devido ao alto fluxo de veículos, um caminhão caçamba bateu na traseira do caminhão-tanque carregado com gasolina. O condutor do caminhão caçamba desceu para discutir, ficou ainda mais nervoso e fugiu.

Durante a fuga, ele bateu no pneu do caminhão tanque, que explodiu, atingiu o tanque do caminhão e liberou gasolina na pista.

Com o risco de explosão e o vazamento de combustível na pista, a avenida em frente ao Ceresp Contagem ficou fechada nos dois sentidos.

Ainda na noite de ontem, o vazamento foi contido e os bombeiros aplicaram espuma no líquido para neutralizar os gases e evitar os riscos de explosão. O transbordo da carga foi feito para um caminhão durante a madrugada.

Por volta das 2h, o trânsito foi liberado nos dois sentidos. Ninguém ficou ferido.