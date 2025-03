Vazamento de combustível de caminhão-tanque interdita avenida em Contagem

Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas

O vazamento de combustível de um caminhão-tanque interdita a Avenida Eugênio Pacelli, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na noite desta terça-feira (25/3). O bloqueio ocorre em frente ao Ceresp Contagem.

De acordo com a Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes de Contagem (Transcon), o material inflamável escapou do tanque após um dos pneus do veículo estourar e atingir o reservatório. Não houve registro de feridos.

Até as 22h, não havia previsão para liberação da via. O trânsito na região está impactado, e motoristas devem buscar rotas alternativas. Os veículos podem ser desviados para uma via lateral que passa próxima à fábrica Vilma Alimentos.

O vazamento foi contido, e militares aplicaram espuma no líquido para neutralizar os gases e evitar os riscos de explosão. Ainda segundo o Transcon, o transbordo da carga será feito para um caminhão que já está no local.

"A Transpedrosa, empresa responsável pelo veículo, enviou uma equipe de emergência para atuar na contenção do vazamento e garantir a segurança da operação. Agentes da Transcon continuam acompanhando a ocorrência", informou a autarquia.