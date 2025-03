Filho é preso por ameaçar atear fogo em casa com mãe dentro em BH

Repórter de Gerais. Formada em Jornalismo pela PUC Minas e pós-graduada em Produção em Jornalismo Digital. Estagiou no Estado de Minas em 2020 e 2021, quando foi efetivada como repórter.

Um homem, de 31 anos, foi preso ao ameaçar atear fogo em casa com a própria mãe dentro na tarde dessa terça-feira (25/3), no bairro Concórdia, na Região Nordeste de Belo Horizonte.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima, de 55 anos, afirmou que o filho a oprime diariamente, que ele exige dinheiro dela para usar em jogos online e é usuário de drogas. Quando ela se nega a dar dinheiro a ele, o homem fica agressivo e quebra diversos móveis e objetos de casa.

Ontem, ela deu R$ 1 mil a ele e ele usou em jogos online. Pouco depois, o filho enviou uma mensagem a ela, exigindo que ela voltasse para casa e a xingando. De acordo com ela, o filho destruiu o registro do botijão de gás e deu a entender que iria atear fogo no imóvel.

A mulher ligou para o serviço de proteção da Guarda Municipal e aguardou a chegada da polícia. Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, a mulher tem diversos prints com ameaças do filho.

O homem foi encontrado no interior da residência e não resistiu à prisão. Durante o atendimento, um oficial de justiça apareceu e informou sobre uma medida de segurança de afastamento imediato do homem da casa por ordem judicial.

O suspeito foi levado para a Delegacia de Atendimento à Mulher.