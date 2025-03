Denúncia de tráfico termina com homem preso e barras de maconha apreendidas

Um homem, de 25 anos, foi preso por tráfico de drogas na noite dessa terça-feira (25/3), no bairro Cristais II, em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar recebeu uma denúncia de que os responsáveis pelo tráfico de drogas na região receberam um grande carregamento de drogas em uma casa da rua Professor Aldo Zanini.

Com a informação, os militares foram até o local e encontraram dois indivíduos sentados no chão manipulando alguma coisa. Ao perceberem a presença da polícia, os dois fugiram a pé. Um deles foi cercado e preso. O outro correu em direção a uma mata e não foi mais visto.

Durante buscas, a polícia apreendeu nove barras de maconha, 15 pinos de cocaína, um colete balístico e balanças de precisão.

Um terceiro indivíduo ainda foi localizado no interior da residência. Em conversa com a PM, ele afirmou que é barbeiro, iria cortar o cabelo do homem de 25 anos e receber o pagamento com drogas. O suspeito confirmou a versão dele e assumiu a propriedade de todo material apreendido.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O homem recebeu voz de prisão e foi levado para a Delegacia de Polícia Civil.