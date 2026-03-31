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FATALIDADE

Garupa de moto morre ao cair embaixo de ônibus na Avenida Amazonas, em BH

Acidente aconteceu de madrugada no Nova Suíssa; câmeras devem esclarecer dinâmica

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
31/03/2026 05:55 - atualizado em 31/03/2026 06:12

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Condutores de moto e passageiros: PL aprovado na Câmara de bh estabelece a instalação de pontos de descanso para os motociclistas de app
Com o impacto, a mulher caiu e foi parar debaixo do coletivo da linha Move 5250 (Pampulha/Betânia) crédito: Jair Amaral/EM/D.A Press

Uma mulher de 29 anos morreu na madrugada desta terça-feira (31/3) ao cair embaixo de um ônibus na Avenida Amazonas, no Bairro Nova Suíssa, Região Oeste de Belo Horizonte (MG).

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Segundo a Polícia Militar, o acidente aconteceu por volta das 3h50, no cruzamento com a Rua Desembargador Barcelos. A vítima estava na garupa de uma motocicleta de transporte por aplicativo e saiu da região para casa, no Bairro Vila Cemig, no Barreiro.

De acordo com relatos do motociclista e do motorista do ônibus da linha Move 5250 (Pampulha/Betânia), ambos afirmaram que o sinal estava verde no momento da travessia. No entanto, a suspeita é de que um dos veículos tenha avançado a sinalização, provocando a colisão.

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Com o impacto, a mulher caiu e foi parar debaixo do coletivo, morrendo no local.

O condutor da moto, de 26 anos, sofreu escoriações leves. Ele foi socorrido para a Upa Oeste, onde recebeu atendimento médico e foi liberado.

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A região conta com câmeras de segurança que devem auxiliar na apuração da dinâmica do acidente. A Polícia Civil removeu o corpo da mulher.

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