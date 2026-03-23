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MORTE NO TRÂNSITO

Motociclista morre ao colidir com caminhão e ser atropelado em Contagem

Vítima caiu na via e foi atropelada na sequência pelo caminhão, segundo bombeiros

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
23/03/2026 10:01

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A vítima sofreu ferimentos graves e morreu na avenida da Grande BH
A vítima sofreu ferimentos graves e morreu na avenida da Grande BH crédito: Corpo de Bombeiros/Reprodução

Um motociclista de aproximadamente 45 anos morreu em um grave acidente envolvendo uma moto e um caminhão na manhã desta segunda-feira (23/3), em Contagem (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

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Segundo o Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi registrada na Avenida das Américas, no Bairro São Sebastião. Informações iniciais apontam que o motociclista caiu na via depois da colisão e, na sequência, foi atropelado pelo caminhão.

A vítima sofreu ferimentos graves, como: fratura exposta, laceração dos membros inferiores, vísceras expostas e perda intensa de sangue. A morte foi constatada pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

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O motorista do caminhão permaneceu no local durante o atendimento da ocorrência.

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Equipes do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Samu atuaram no atendimento. As circunstâncias do acidente serão investigadas.

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