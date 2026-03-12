Assine
ZONA DA MATA

Homem é encontrado morto ao lado de motocicleta na MG-124, em Divinésia

Morte foi atribuída a causa natural, possivelmente decorrente de um infarto, segundo a Polícia Militar Rodoviária

12/03/2026 23:34

Sirene de carro
De acordo com avaliação pericial e informações do médico legista, não foram identificados indícios de acidente de trânsito ou sinais de trauma crédito: Crédito: Arquivo/EM

Um homem foi encontrado morto ao lado de uma motocicleta na manhã dessa quarta-feira (11/3), na rodovia MG-124, na altura do km 67, no município de Divinésia, na Zona da Mata mineira.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), que divulgou a ocorrência somente nesta quinta (12), a corporação foi acionada por volta das 11h após a informação de que havia um homem caído ao solo à margem da rodovia, próximo a uma motocicleta.

O óbito foi constatado por um médico que passava pela rodovia no momento do ocorrido, informou a PMRv. 

A perícia da Polícia Civil também esteve no local. Após análise preliminar, o corpo foi liberado para remoção por uma funerária da região. Já a motocicleta, que estava com a documentação regular, foi entregue a um familiar.

Segundo a avaliação pericial e informações do médico legista, não foram encontrados indícios de acidente de trânsito ou sinais de trauma no corpo. A morte foi atribuída a causa natural, possivelmente decorrente de um infarto.

A reportagem perguntou sobre a idade da vítima, mas a PMRv não respondeu.

