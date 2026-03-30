Motociclista quebra o braço ao atropelar homem que usava patinete em BH

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Um motociclista de 23 anos fraturou um dos braços depois de atropelar um homem que usava patinete elétrico na manhã desta segunda-feira (30/3), entre a Rua Goitacazes e a Avenida Olegário Maciel, no Centro de Belo Horizonte.

De acordo com o motoqueiro, que foi atendido pelo Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu), o homem que usava o meio de transporte recém-instalado na capital mineira fugiu após o acidente.

No dia 18 deste mês, 1,5 mil patinetes elétricos foram colocados em pontos da área central e bairros da Região Oeste de BH, para que as pessoas possam se locomover com mais agilidade pela cidade. A taxa de desbloqueio fica entre R$ 2 e R$ 3 e o valor por minuto entre R$ 0,49 e R$ 0,29.

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Interessados podem consultar os locais de coleta e entrega dos veículos dentro do aplicativo JET, empresa responsável pelo serviço, disponível na App Store e Google Play. Para acessar os veículos também é necessária a utilização do app. Através da leitura de um QR Code no patinete, o usuário pode destravar o transporte.