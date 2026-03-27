Usuários pedem responsabilidade no uso de patinetes elétricos em BH

Os patinetes espalhados pelas regiões Centrais e Oeste de Belo Horizonte têm feito alguns usuários observarem de forma positiva o uso do transporte na capital mineira, mas pedem responsabilidade no uso e no cuidado com as novas ferramentas de deslocamento da cidade. A ferramenta foi lançada em 18 de março.

O encanador Carlos Alberto estava ao lado de um patinete e iria usá-lo pela primeira vez. Ele achou o processo de instalação do aplicativo tranquilo, mas observa que há uma necessidade de cuidado por parte da população com o veículo.

“Acho que poderia ter locais físicos para receber e estacionar os patinetes porque o povo é meio desorganizado e deixa em todo lugar. Poderia ter uns locais com algumas travas para impedir que o pessoal largasse eles nas vias públicas”.

Em BH existe o sistema da Tembici, empresa que faz empréstimo de bicicletas. A plataforma é muito similar à da empresa JET, mas oferece 51 estações que ficam espalhadas pela cidade, que pode ser o ponto inicial ou final para os ciclistas, o que, na teoria, impede que os veículos fiquem espalhados em qualquer ponto do município.

A vendedora Juvenilda de Souza, de 59 anos, trabalha próximo à Praça Sete e elogia o serviço e a oferta pelo aplicativo, mas destaca que as pessoas devem ser mais conscientes com o uso dos veículos.

“Aqui na região central acho que é muito útil para as pessoas. Elas podem usar para se deslocar da Rodoviária ao Parque Municipal de forma rápida e isso ajuda que está atrasado”, diz. “Só que muitas vezes as pessoas podem usar o patinete de modo equivocado, sendo irresponsáveis na rua, sem se atentar aos pedestres. O povo tem que ser mais consciente com o uso”, destaca Juvenilda.

Uso irresponsável

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram os patinetes sendo usados de forma irresponsável, principalmente com registros com mais de um passageiro sobre o veículo ou crianças fazendo o uso do aparelho.

Os veículos devem conter apenas um usuário e que o veículo não foi projetado para dois condutores. Menores de 18 anos não podem pilotar o veículo, mesmo com a autorização dos pais.

A reportagem do Estado de Minas flagrou um Leonardo dos Santos e a filha Brenda Gleicielly, de 16 anos, alternando o uso do patinete.

Brenda se mostrou empolgada com o uso do patinete e a agilidade do veículo para quem se desloca no centro. “Achei muito eficaz, principalmente aqui no centro, em que precisamos nos locomover pela região e em alguns momentos não temos moto. Surge essa forma que é até mais barata que outros tipos de veículos”.

Tanto Leonardo quanto a Brenda, desconheciam a necessidade de que exista uma idade mínima para a utilização dos veículos. O cadastro foi feito no CPF do responsável, o que permitiu a liberação da ferramenta para a menor de idade.

De acordo com a empresa, não é necessário uma Carteira Nacional de Habilitação (CNH) para pilotar o patinete. A velocidade máxima é de 20 km/h que é limitada pelo sistema interno da JET. O uso dos veículos pode ser feito tanto nas ciclovias, ruas e áreas de pedestres, com limites de velocidades diferentes.

A JET indica que o local mais seguro para aprender a usar o aparelho é em locais que tem muito espaço; os iniciantes, que ainda estão no processo de aprendizagem; e a JET organiza escolas de direção segura para capacitar aqueles interessados em desenvolver a habilidade sobre o patinete.

Em que nas vias e ciclofaixas os veículos podem chegar a velocidade máxima, enquanto nas calçadas a velocidade só pode chegar a 6 km/h.

O uso do capacete não é obrigatório, sendo algo apenas recomendado pela empresa. Eles ainda indicam o uso de roupas refletivas no decorrer da noite para possibilitar a identificação dos usuários. Não se deve dirigir os patinetes sob efeito de álcool.

Empresa JET

A empresa JET foi fundada no Cazaquistão em 2021 e desembarcou no Brasil em 2023. Em Belo Horizonte, a empresa foi habilitada a operar os veículos elétricos na capital mineira após a Superintendência de Mobilidade (Sumob) realizar testes com patinetes elétricos em diferentes regiões da cidade, com objetivo de analisar as condições de operação e segurança para a circulação dos patinetes em vias públicas.

As informações coletadas e analisadas subsidiaram a definição de critérios de operação que constaram no Termo de Credenciamento para Empresas Operadoras.

O edital previu operação em 10 lotes da cidade e estabeleceu que empresas interessadas nas áreas mais procuradas, como a Central e as regionais Centro-Sul e Pampulha, também assumissem outros lotes.

A JET apresentou a proposta para atuar na Área Central e na Regional Oeste, e habilitou a empresa a operar patinetes elétricos compartilhados na capital mineira. Foram disponibilizados 1.500 patinetes, sendo 1.100 na Área Central e 400 na Regional Oeste.

O termo de credenciamento estabelece que a empresa deve oferecer seguro contra acidentes, promover campanhas educativas sobre direção segura e regras de trânsito, manter equipe de instrutores e compartilhar diariamente os dados de utilização dos equipamentos.

A reportagem do Estado de Minas encontrou um patinete localizado no Bairro Lagoinha, Região Noroeste de BH, dentro do Conjunto Habitacional no Iapi. Conversamos com moradores do local, que não sabiam como o veículo chegou até ali. De acordo com a JET, as ferramentas distantes dos pontos de funcionamento, tem sido recolhidas pela empresa.

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Destaques do patinete

São 1.500 patinetes, em que 1.100 na Área Central e 400 na Regional Oeste;

A bateria tem carga de 6 horas;

A empresa localiza os patinetes pelo GPS e os retira dos locais irregulares;

As tarifas seguem modelo dinâmico, com variações entre horários e dias da semana. O desbloqueio custa entre R$ 2 e R$ 3, e o valor por minuto de uso fica entre R$ 0,49 e R$ 0,99;

Para o utilizar, o usuário deve baixar o aplicativo da JET na loja de aplicativos do celular e fazer o cadastro com os dados solicitados na tela de inicio;

Menores de 18 anos não podem usar o patinete elétrico.

*Estagiário sob supervisão do subeditor Gabriel Felice