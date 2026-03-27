Moto invade contramão e bate em carro em MG; duas pessoas ficam feridas

Um acidente entre um carro e uma motocicleta deixou dois homens feridos no fim da tarde dessa quinta-feira (26/3), em Poços de Caldas (MG), na Região Sul do estado.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a colisão ocorreu por volta de 18h, na Avenida Marechal, no sentido centro. A condutora do automóvel relatou que a motocicleta, com dois homens, veio na contramão e atingiu o veículo.

Os bombeiros encontraram as vítimas conscientes e sentadas na calçada. Depois da batida, os ocupantes da moto conseguiram se arrastar até o passeio.

Os militares deram os primeiros atendimentos, com imobilização e suporte pré-hospitalar, antes de encaminhar os dois homens para uma Unidade de Pronto Atendimento (Upa).

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A equipe ficou no local até a chegada da Polícia Militar, responsável pelo registro da ocorrência.