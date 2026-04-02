Semana santa em Minas tem programação intensa; confira

Altares cobertos de roxo, andores cuidadosamente preparados para as procissões, perfume de rosmaninho e outras plantas aromáticas nas igrejas, cânticos em latim muito bem ensaiados para as cerimônias. Em Minas, a semana santa é um espetáculo da fé cristã católica e da devoção popular, com as tradições sagradas passando de geração em geração para unir cultura, história e beleza no tom solene das celebrações. Nas cidades do interior, especialmente naquelas nascidas no período colonial, o esplendor das igrejas barrocas se torna um atrativo para os turistas que chegam ao estado nesta época do ano.



Na capital, a quinta-feira começa com a Missa da Unidade (veja a programação), com previsão de reunir mais de 3 mil pessoas e cerca de 600 padres na Catedral Cristo Rei, em construção no Bairro Juliana, na Região Norte. A celebração eucarística será seguida do rito do lava-pés.



Ontem, o arcebispo metropolitano de BH, dom Walmor Oliveira, falou sobre a cerimônia que lembra a Santa Ceia. “Na noite da quinta-feira santa, vivenciamos os acontecimentos da última ceia de Jesus com seus apóstolos, antes de sua paixão e morte. Naquela noite, Jesus partilha o pão e o vinho com os discípulos. Orienta seus seguidores a repetir este gesto, ensinando-lhes: o pão e o vinho são o próprio corpo e sangue de Cristo. Jesus institui, assim, a Eucaristia. E a Igreja nasce e vive da Eucaristia. Na última ceia, Jesus também lava os pés dos apóstolos, humildemente. Indica, assim, que o cristão deve sempre estar a serviço de seu semelhante.”



Já na tricentenária Sabará, na Região Metropolitana de BH, os fiéis participam, às 15h, da abertura do Santo Sepulcro, ritual que remonta ao século 19 e tem a presença de religiosos e leigos na Igreja São Francisco de Assis, no Centro Histórico. Há muitas versões para a origem da cerimônia, mas apenas uma certeza: é fruto da devoção popular, conforme diz o titular da Paróquia Nossa Senhora do Rosário, padre Wellington Eládio Faria. Logo depois do ritual, tem início a vigília, com pessoas da paróquia se revezando na guarda. Participam as confrarias do Senhor Morto e de Nossa Senhora das Dores.



CHUVA E FÉ

Desde o domingo de ramos, missas e procissões luminosas atraem os fiéis, mesmo com chuva. Na noite de terça-feira (31/3), em Mariana, na Região Central de Minas, quando tradicionalmente ocorre a Procissão do Encontro, resultante dos cortejos de Nossa Senhora das Dores e Nosso Senhor dos Passos, choveu muito, mas os fiéis continuaram presentes, sendo as duas imagens levadas para a Igreja do Carmo, na Praça Minas Gerais.



Já em Santa Luzia, na Grande BH, cidade também com programação ampla, a imagem de Nossa Senhora das Dores não pôde sair do Santuário Arquidiocesano, na Praça da Matriz, na terça-feira. “Nesta época do ano, sempre há lua cheia e céu estrelado, mas, paciência, o importante é a devoção”, disse um morador.



OFÍCIO DE TREVAS

Na noite de ontem, em São João del-Rei, na Região do Campo das Vertentes, moradores e visitantes participaram do Ofício de Trevas, antiga celebração litúrgica da Igreja Católica realizada durante três dias na semana santa. Celebrado em latim, é constituído pelas orações das horas litúrgicas (matinas e laudes) durante o tríduo pascal. “Em Minas, somente em São João del-Rei há o Ofício de Trevas realizado três vezes na semana santa. Inclui salmos, leituras e cantos que meditam o drama da Paixão e Morte de Jesus”, conta o titular da Paróquia da Catedral Basílica Nossa Senhora do Pilar, monsenhor Geraldo Magela da Silva, também vigário geral da Diocese de São João del-Rei.



As próximas cerimônias serão amanhã (3/4) de manhã (8h), na Igreja Nossa Senhora do Carmo, e no sábado santo (4/4) também pela manhã (8h30), no mesmo templo.

PROGRAMAÇÃO DA SEMANA SANTA

BELO HORIZONTE

l Hoje, às 9h, Missa da Unidade na Catedral Cristo Rei, no Bairro Juliana, na Região Norte da capital;

l Amanhã, às 9h – Via-sacra encenada nas ruas próximas à Catedral Cristo Rei, na Região Norte;

l 9h30 – Via-sacra e Paixão do Senhor, saindo da Praça Rui Barbosa (Praça da Estação) até o Viaduto Santa Tereza, no Centro;

l No Santuário Arquidiocesano São José, no Centro da capital, tem via-sacra (9h), Sermão das Sete Palavras e Unção dos Enfermos (12h), solene ação litúrgica e descendimento e Procissão do Senhor Morto (15h).

SABARÁ

l Hoje, às 15h, abertura do Santo Sepulcro, na Igreja São Francisco de Assis, no Centro Histórico;

l Amanhã, às 4h – Procissão das matracas – via-sacra com a imagem de Nossa Senhora das Dores saindo da Igreja São Francisco até a Capela do Senhor Bom Jesus, no Morro da Cruz;

l 19h – Encenação da Paixão de Cristo na escadaria Matriz Nossa Senhora do Rosário, pelo Grupo de Teatro Cena Aberta.

SANTA LUZIA

l Hoje, às 19h30 – Rito do lava-pés, no Santuário Arquidiocesano Santa Luzia, no Centro Histórico;

l Amanhã, às 19h – Apresentação dos figurados bíblicos, Sermão do Descendimento da Cruz, Canto da Verônica e Procissão do Enterro.

SERRA DA PIEDADE, EM CAETÉ

l Amanhã, às 7h – Via-sacra, que partirá da entrada do santuário até a ermida, no alto da serra. Encenação da Paixão de Cristo com participação de 50 artistas do Grupo de Teatro São João Batista.

OURO PRETO

l Hoje, às 20h30 – Em frente da Igreja Nossa Senhora do Rosário, Sermão do Mandatum, seguido de lava-pés;

l Amanhã, às 20h, em frente da Igreja do Rosário, apresentação do figurado bíblico, Sermão do Descendimento da Cruz e Procissão do Enterro, pelas ruas do Centro Histórico.

SÃO JOÃO DEL-REI

l Hoje, às 17h – Missa solene da Ceia do Senhor, na Igreja Nossa Senhora do Carmo;

l 20h30 – Lava-pés, na Praça Carlos Gomes (ao lado da Igreja Nossa Senhora do Carmo);

l Amanhã, às 20h30 – Descendimento da Cruz, na Escadaria da Igreja Nossa Senhora das Mercês.

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MARIANA

l Hoje, às 19h – na Catedral, Missa da Instituição da Eucaristia e rito do lava-pés, presididos pelo arcebispo de Mariana, dom Airton José dos Santos;

l Às 22h30, procissão penitencial das Endoenças ou Fogaréus, saindo da Catedral rumo à Praça Minas Gerais;

l Amanhã, às 18h30 – na Praça Minas Gerais, cerimônia do Descendimento da Cruz.