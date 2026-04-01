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SEMANA SANTA

Ofício de Trevas é tradição exclusiva de São João del-Rei

Destaque da antiga cerimônia da Igreja Católica, celebrada em três dias, está no "tenebrarium", candelabro com 15 velas

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Gustavo Werneck
Gustavo Werneck
Repórter
Formado em Comunicação Social (Jornalismo) na PUC Minas. Repórter do jornal Estado de Minas desde 1993.
01/04/2026 21:17 - atualizado em 01/04/2026 21:18

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A cerimônia do Ofício de Trevas acontece nesta quarta-feira (1/4) na Igreja Nossa Senhora do Carmo, em São João del-Rei
A cerimônia do Ofício de Trevas acontece nesta quarta-feira (1/4) na Igreja Nossa Senhora do Carmo, em São João del-Rei crédito: Marcos Luan/Diocese de São João del-Rei/Divulgação

A histórica São João del-Rei, na Região do Campo das Vertentes, em Minas Gerais, mantém uma tradição que atravessa os séculos sem perder a originalidade. Trata-se do Ofício de Trevas, antiga celebração litúrgica da Igreja Católica realizada durante três dias da Semana Santa. Na noite desta quarta-feira (1), na Igreja Nossa Senhora do Carmo, moradores e visitantes participaram da cerimônia cujo destaque é o “tenebrarium”, candelabro triangular com 15 velas que se apagam progressivamente.

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As próximas cerimônias serão na sexta-feira (3/4) de manhã (8h), na Igreja Nossa Senhora do Carmo, e no Sábado Santo (4/4), também pela manhã (8h30), no mesmo templo. Neste ano, todas as celebrações da Paixão de Cristo ocorrem nas igrejas do Carmo e do Rosário, ambas no Centro Histórico, devido à restauração da catedral, construção do século 18 tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

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Em latim, o Ofício das Trevas é constituído pelas orações das horas litúrgicas (matinas e laudes) durante o Tríduo Pascal. “Em Minas, somente em São João del-Rei há o Ofício de Trevas realizado três vezes na Semana Santa. Ele inclui salmos, leituras e cantos que meditam o drama da Paixão e Morte de Jesus”, conta o titular da Paróquia da Catedral Basílica Nossa Senhora do Pilar, monsenhor Geraldo Magela da Silva, também vigário geral da Diocese de São João del-Rei.

PROGRAMAÇÃO

SEMANA SANTA EM SÃO JOÃO DEL-REI

Quinta-feira Santa (2/4)
9h30 – Missa solene do Crisma
17h – Missa solene da Ceia do Senhor, na Igreja Nossa Senhora do Carmo
20h30 – Lava-pés, na Praça Carlos Gomes (ao lado da Igreja Nossa Senhora do Carmo)

Sexta-feira Santa (3/4)
8h – Ofício de Trevas: Matinas e Laudes, na Igreja Nossa Senhora do Carmo
12h30 – Sermão das Sete Palavras, na Igreja Nossa Senhora do Carmo
15h – Solene Ação Litúrgica, na Igreja Nossa Senhora do Carmo
20h30 – Descendimento da Cruz, na Escadaria da Igreja Nossa Senhora das Mercês

Sábado Santo (4/4)
8h30 – Ofício de Trevas: Matinas e Laudes, na Igreja Nossa Senhora do Carmo
20h – Solene Vigília Pascal, na Igreja Nossa Senhora do Rosário

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Domingo de Páscoa (5/4)
9h30 – Solene Missa Pontifical, na Igreja Nossa Senhora do Rosário, celebrada pelo bispo diocesano dom José Eudes Campos do Nascimento
16h – Procissão do Santíssimo Sacramento, saindo da Igreja Nossa Senhora do Rosário
20h – Solene coroação de Nossa Senhora, na Igreja Nossa Senhora do Rosário

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