Arcebispo de Mariana: 'encontro' de Maria e Jesus é exemplo para o mundo

Comunhão da fé com as tradições centenárias de Mariana, primeira cidade e diocese de Minas, na Região Central. Na noite chuvosa desta terça-feira (31), moradores e visitantes participam de procissões que culminam com o encontro das imagens do Senhor dos Passos e Nossa Senhora das Dores. O Sermão do Encontro, na Praça Minas Gerais, cartão-postal da cidade, está a cargo do bispo auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte, dom Edmar José da Silva.

Após missa na Capela São Vicente, no Bairro Chácara, fiéis acompanharam o cortejo com a imagem de Nossa Senhora das Dores até o espaço público onde ficam as igrejas São Francisco de Assis e Nossa Senhora do Carmo. Também, após missa, no mesmo horário, outro grupo, partindo da Igreja Nossa Senhora do Rosário, acompanhou a procissão dos Passos ao som dos motetos (obras fúnebres ouvidas apenas nas procissões da Paixão de Cristo). Assim, na Praça Minas Gerais, ocorre o encontro de Jesus com Maria.

Pouco antes da missa, o arcebispo de Mariana, dom Airton José dos Santos, fez um paralelo entre o encontro de Jesus e Maria e os desencontros no mundo atual. “A procissão desta noite é um passo do evangelho. Nosso Senhor caminha para o calvário, com a cruz às costas, e se encontra com Sua mãe e as mulheres. É o encontro de Jesus com Maria Santíssima, da mãe com o filho, ambos seguindo juntos para este grande evento que é a entrega total na cruz. A mãe se mantém firme, orienta e fortalece o filho, que caminha para a salvação da humanidade”.

Fiéis acompanham o cortejo com a imagem de Nossa Senhora das Dores rumo à Catedral Basílica em Mariana Pedro Henrique Hudson/Prefeitura de Mariana/divulgação

Do exemplo do encontro, segundo dom Airton, vem a pergunta: “Para onde estamos caminhando? Caminhamos para a salvação da humanidade, fazendo gestos para dar dignidade às pessoas, para que busquem seu lugar diante do que Deus fez? Neste mundo com violência, confusões, dificuldades, as pessoas são chamadas a caminhar até Cristo, que é nossa referência. Então, que a Semana Santa nos inspire e nos ajude a seguir rumo ao bem e à justiça, socorrendo os que mais sofrem”.

SEMANA SANTA EM MARIANA

Quarta-feira (1º/4), às 19h – Missa no Santuário Nossa Senhora do Carmo, seguindo-se da procissão com a imagem de Nossa Senhora das Dores para a Catedral Basílica.

Quinta-feira (2), às 19h, na Catedral – Missa da Instituição da Eucaristia e rito do lava-pés, presidida pelo arcebispo de Mariana, dom Airton José dos Santos. Às 22h30 – procissão penitencial das Endoenças ou Fogaréus, saindo da Catedral rumo à Praça Minas Gerais.

Sexta-feira (3), às 18h30, na Praça Minas Gerais – cerimônia do Descendimento da Cruz.

Sábado (4), às 20h, na Catedral Basílica – Solene Vigília Pascal.

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Domingo de Páscoa (5), às 9h – missa na Praça São Pedro dos Clérigos, seguida da Procissão da Ressurreição até a Praça da Sé. À noite (19h) – missa na Catedral Basílica e coroação de Nossa Senhora.