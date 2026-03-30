Imagem histórica de Nosso Senhor dos Passos percorre ruas de Santa Luzia

Após o clima festivo do domingo de ramos, que celebrou a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, começam agora os dramáticos dias da Paixão de Cristo. Na noite desta segunda-feira (30), centenas de fiéis acompanham em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), a Procissão do Depósito da imagem de Nosso Senhor dos Passos até a Capela Nossa Senhora do Carmo. O cortejo saiu do Santuário Arquidiocesano Santa Luzia, no Centro Histórico, logo após a missa (19h30) com o Sermão do Pretório, proferido pelo padre Alisson de Oliveira.

Tão logo chegam à Igreja do Carmo, ao lado do cemitério municipal, com a imagem dentro do baldaquino (um cortinado fechado), os fiéis retornam ao santuário, mais conhecido como Igreja Matriz, na tradicional Procissão da Encomendação das Almas. Nesta noite, há participação do figurado bíblico (soldados romanos). À frente das celebrações da Semana Santa na Paróquia Santa Luzia está o padre Fernando Fagundes, pároco e reitor do santuário.

"Vivemos na semana santa, a 'semana maior', o mistério central da nossa fé cristã católica: a paixão, morte e ressurreição de Nosso Senhor. Aqui, no nosso santuário, desde domingo (29), temos uma programação específica e especial para que todos possam viver esse tempo santo que a Igreja nos proporciona. É um período de retiro espiritual e de meditação sobre o caminho da via dolorosa de Cristo", afirma o padre Fernando Fagundes.

Procissão do Depósito da imagem de Nosso Senhor dos Passos rumo à Capela Nossa Senhora do Carmo em Santa Luzia, Região Metropolitana de BH Gustavo Werneck/EM/D.A Press Fiéis acompanham a Procissão do Depósito de Nosso Senhor dos Passos em Santa Luzia Gustavo Werneck/EM/D.A/Press Procissão do Depósito da imagem de Nosso Senhor dos Passos rumo à Capela Nossa Senhora do Carmo em Santa Luzia, Região Metropolitana de BH Gustavo Werneck/EM/D.A Press Procissão do Depósito da imagem de Nosso Senhor dos Passos rumo à Capela Nossa Senhora do Carmo em Santa Luzia, Região Metropolitana de BH Gustavo Werneck/EM/D.A Press Procissão do Depósito de Nosso Senhor dos Passos em Santa Luzia, marcando o início dos dias da Paixão de Cristo na Semana Santa Gustavo Werneck/EM/D.A/Press Voltar Próximo

A cerimônia de hoje se refere à prisão de Jesus, daí ele ficar dentro do baldaquino – a procissão tem o nome também de Nosso Senhor dos Passos, e depósito significa que Cristo vai ser "depositado" ou "deixado", para depois haver o encontro.

Na terça-feira (31), após a missa das 19h30, no santuário, ocorre a Procissão de Nossa Senhora das Dores ou Soledade. A imagem de Nossa Senhora, vestida de roxo e com a espada cravada no peito, simbolizando a dor extrema, sai à procura do filho martirizado, percorrendo as ruas das cidades ao som dos motetos (cânticos em latim). Já na quarta-feira, é a vez da Procissão do Encontro de Nossa Senhora das Dores com o filho, Jesus. Há dois cortejos: um com a imagem de Jesus saindo da Igreja do Carmo e outro com a de Nossa Senhora das Dores partindo da capela ou igreja onde chegou no dia anterior. Depois do encontro, num ponto central da cidade, os dois grupos seguem em direção ao santuário.

Em Santa Luzia, uma tradição centenária se repete: enquanto os homens se dedicam à imagem de Nosso Senhor dos Passos, as mulheres cuidam de Nossa Senhora das Dores, verificando minuciosamente cada detalhe das duas peças barrocas que saem nas procissões. Ao longo desta segunda-feira, não foi diferente, e a equipe de voluntários comandada por Pedro Luiz de Oliveira Filho arrumou o andor e a imagem.

Na história da Paróquia Santa Luzia, que completa 282 anos, há outra característica singular: a apresentação de Nossa Senhora que, em cada cerimônia, tem um vestido diferente, com a cor acompanhando os sentimentos da mãe de Jesus. Mantendo o costume que atravessa gerações, se encontra a moradora do Centro Histórico, Maria Goretti Gabrich, herdeira da missão de "zelar pela peça sacra".

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PROGRAMAÇÃO – SEMANA SANTA EM SANTA LUZIA (RMBH)