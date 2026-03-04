Assine
Cerâmica revela que havia cobrança de imposto em Jerusalém antes de Cristo

RF
Redação Flipar
    O texto menciona o “primeiro dia do mês de Av” e um oficial chamado “portador das rédeas”, responsável pela comunicação entre a corte assíria e os reinos subordinados. Segundo o assiriólogo Peter Zilberg, o fragmento seria parte de um selo usado para autenticar documentos oficiais.

     Foto: Divulgação / Eliyahu Yannai/Fundação Cidade de Davi
    A peça, datada entre os séculos 8 e 7 a.C. e anunciado pela Autoridade de Antiguidades de Israel, reforça relatos bíblicos sobre tributos pagos por reis como Ezequias, Manassés e Josias.

     Foto: Wikimedia Commons/Berthold Werner
    Em abril de 2025, um grupo de arqueólogos afirmou ter descoberto, na própria cidade de Jerusalém, indícios que podem apontar para o túmulo de Jesus, como descrito na Bíblia.

     Foto: Rosh Hashaná - Ministério do Turismo de Israel
    A descoberta foi feita durante escavações na Igreja do Santo Sepulcro, local tradicionalmente ligado à crucificação e sepultamento de Cristo.

     Foto: Flickr - Ana Paula Hirama
    Pesquisas indicam que o ambiente corresponde à descrição do Evangelho de João, incluindo sinais de um jardim com oliveiras e vinhedos.

     Foto: Diego Delso, delso.photo, License CC BY-SA
    Uma das cidades mais antigas e importantes do mundo, Jerusalém tem uma história que remonta a milênios; conheça sua história e curiosidades!

     Foto: Domínio Público
    Situada em uma região montanhosa entre o Mar Mediterrâneo e o Mar Morto, Jerusalém fica localizada na atual Israel.

     Foto: Toa Heftiba/Unsplash
    A cidade é considerada sagrada por três grandes religiões monoteístas: judaísmo, cristianismo e islamismo.

     Foto: Laura Siegal/Unsplash
    No judaísmo, Jerusalém é reverenciada como o local do antigo Templo de Salomão, que abrigava a Arca da Aliança e era o centro da vida religiosa do povo judeu.

     Foto: Wikimedia Commons/Gary Bembridge
    O Muro das Lamentações, remanescente do Segundo Templo destruído pelos romanos em 70 d.C., ainda hoje é um local de oração e peregrinação para judeus de todo o mundo.

     Foto: Sergio Rodriguez - Portugues del Olmo/Unsplash
    Para os cristãos, Jerusalém é sagrada por ter sido o cenário da paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo.

     Foto: Alicia Quan/Unsplash
    A Via Dolorosa, a Igreja do Santo Sepulcro (local da crucificação e ressurreição de Jesus) e outros locais bíblicos atraem peregrinos.

     Foto: Wikimedia Commons/Dr. Ond?ej Havelka (cestovatel)
    Já para os muçulmanos, Jerusalém é o terceiro local mais sagrado do Islã, depois de Meca e Medina.

     Foto: Thor Schroeder/Unsplash
    A cidade abriga a Esplanada das Mesquitas, onde se encontram a Mesquita de Al-Aqsa e o Domo da Rocha. De acordo com a tradição islâmica, foi dali que o profeta Maomé ascendeu aos céus durante a Noite da Ascensão.

     Foto: Wikimedia Commons/Godot13
    Ao longo dos séculos, Jerusalém foi conquistada, destruída e reconstruída inúmeras vezes. Passou pelo domínio de egípcios, assírios, babilônios, persas, gregos, romanos, bizantinos, árabes, cruzados, otomanos e britânicos.

     Foto: Flickr - Carole Raddato
    ApÃ³s a Segunda Guerra Mundial e a criaÃ§Ã£o do Estado de Israel em 1948, JerusalÃ©m tornou-se um ponto central de disputa entre israelenses e palestinos.

     Foto: Wikimedia Commons/????????
    Hoje, a maioria dos países mantém sua embaixada em Tel Aviv, embora oficialmente a capital de Israel seja Jerusalém.

     Foto: Taylor Brandon/Unsplash
    A cidade de Jerusalém é dividida em duas partes principais: a Ocidental, de maioria judaica e sob controle israelense desde 1948;

     Foto: IrinaUzv/Pixabay
    E a outra parte, que inclui a Cidade Velha e foi anexada por Israel após a Guerra dos Seis Dias em 1967, embora essa anexação não seja reconhecida pela maior parte da comunidade internacional.

     Foto: Levi Meir Clancy/Unsplash
    A Cidade Velha, aliás, é Patrimônio da Humanidade pela UNESCO, e dividida em quatro bairros: judeu, cristão, muçulmano e armênio. Dentro dela, estão concentrados muitos dos principais locais sagrados das três religiões abraâmicas.

     Foto: Ilanit Ohana/Unsplash
    Além de seu valor religioso, Jerusalém possui um imenso patrimônio arqueológico e cultural. O Museu de Israel, por exemplo, hospeda o famoso Santuário do Livro (com os Manuscritos do Mar Morto), oferecem uma visão profunda da história milenar da região.

     Foto: Wikimedia Commons/???.?
    Apesar de sua beleza espiritual e cultural, Jerusalém também é um lugar marcado por tensões e conflitos. A coexistência entre comunidades muitas vezes é desafiada por disputas territoriais, políticas e religiosas.

     Foto: Rodolfo Quevenco/Pixabay
