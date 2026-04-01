Assine
overlay
Início Gerais
GOSPEL

Jornada Pascoal: Praça da Estação recebe shows gospel neste sábado (4/4)

A terceira edição do evento gratuito vai passar por vários pontos de BH, reunindo fiéis, lideranças religiosas e atrações musicais

Publicidade
Carregando...
FS
Fernanda Santiago*
FS
Fernanda Santiago*
Repórter
01/04/2026 19:43

compartilhe

SIGA
×
Lançamento da Jornada Pascoal ocorreu na sede da PBH e contou com a presença do prefeito Álvaro Damião e de vereadores
Jornada Pascoal vai movimentar Centro, Pampulha, Barreiro e Venda Nova, em BH, neste sábado crédito: Leandro Couri/EM/D.A Press

Belo Horizonte recebe neste sábado (4/4) a terceira edição da Jornada Pascoal, iniciativa que busca integrar fiéis e lideranças religiosas por meio de uma programação voltada à fé, à cultura e à espiritualidade. A Praça da Estação, no Centro de BH, será sede de apresentações musicais gospel.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Outras atividades também estão previstas nas regiões da Pampulha, de Venda Nova e do Barreiro, por meio do programa BH + Feliz. A programação completa pode ser consultada no Portal Belo Horizonte.

Na Praça da Estação, o pastor Theo Rubia sobe ao palco às 15h. Na sequência, das 16h30 às 18h, o grupo Pagode Restaura se apresenta em trio elétrico. O encerramento fica por conta da cantora Cassiane, das 18h30 às 20h.

Fé e ocupação de espaço público

Instituída pela Lei 11.511/2023, a Jornada Pascoal é promovida pela Câmara Municipal de Belo Horizonte, com articulação da prefeitura (PBH) e produção da Belotur.

A proposta é promover um ambiente de encontro e espiritualidade, ao mesmo tempo que incentiva a ocupação dos espaços públicos da cidade. A iniciativa também conta com a participação de igrejas evangélicas.

Em nota, os organizadores enfatizam que o evento contribui para consolidar Belo Horizonte como destino de turismo religioso, destacando o potencial do segmento tanto na mobilização de público quanto na atração de visitantes.

Leia Mais

História

Criada em 2024, a Jornada Pascoal chega à terceira edição. A prefeitura ressalta que, desde a estreia, a iniciativa tem reunido milhares de pessoas e ampliado seu alcance.

Na primeira edição, realizada na Praça Sete, o público acompanhou apresentações de artistas como Bruna Karla e Gabi Sampaio. No segundo ano, foram realizadas atividades distribuídas em diferentes pontos de BH.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice

Tópicos relacionados:

bh musica praca-da-estacao religiao

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay