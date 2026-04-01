Jornada Pascoal: Praça da Estação recebe shows gospel neste sábado (4/4)

Belo Horizonte recebe neste sábado (4/4) a terceira edição da Jornada Pascoal, iniciativa que busca integrar fiéis e lideranças religiosas por meio de uma programação voltada à fé, à cultura e à espiritualidade. A Praça da Estação, no Centro de BH, será sede de apresentações musicais gospel.

Outras atividades também estão previstas nas regiões da Pampulha, de Venda Nova e do Barreiro, por meio do programa BH + Feliz. A programação completa pode ser consultada no Portal Belo Horizonte.

Na Praça da Estação, o pastor Theo Rubia sobe ao palco às 15h. Na sequência, das 16h30 às 18h, o grupo Pagode Restaura se apresenta em trio elétrico. O encerramento fica por conta da cantora Cassiane, das 18h30 às 20h.

Fé e ocupação de espaço público



Instituída pela Lei 11.511/2023, a Jornada Pascoal é promovida pela Câmara Municipal de Belo Horizonte, com articulação da prefeitura (PBH) e produção da Belotur.

A proposta é promover um ambiente de encontro e espiritualidade, ao mesmo tempo que incentiva a ocupação dos espaços públicos da cidade. A iniciativa também conta com a participação de igrejas evangélicas.

Em nota, os organizadores enfatizam que o evento contribui para consolidar Belo Horizonte como destino de turismo religioso, destacando o potencial do segmento tanto na mobilização de público quanto na atração de visitantes.

História



Criada em 2024, a Jornada Pascoal chega à terceira edição. A prefeitura ressalta que, desde a estreia, a iniciativa tem reunido milhares de pessoas e ampliado seu alcance.

Na primeira edição, realizada na Praça Sete, o público acompanhou apresentações de artistas como Bruna Karla e Gabi Sampaio. No segundo ano, foram realizadas atividades distribuídas em diferentes pontos de BH.

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice