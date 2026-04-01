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ATENÇÃO AOS IDOSOS

MG: idosos representam 80% das internações graves por doenças respiratórias

Idosos e crianças pequenas são mais vulneráveis a doenças respiratórias em decorrência da baixa imunidade; maior preocupação é com a população mais velha

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Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
01/04/2026 15:57 - atualizado em 01/04/2026 15:57

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Pneumonia em idosos: 7 sinais de alerta que não podem ser ignorados
Para a população idosa, a atenção aos sintomas atípicos pode ajudar no diagnóstico da pneumonia e evitar complicações severas. crédito: peoplecreations/ Freepik

Minas Gerais está em estado de alerta em relação às doenças respiratórias e um segmento da população demanda maior atenção: os idosos representam 80% das internações graves por doenças como covid, influenza e pneumonia no estado. Entre os perfis mais vulneráveis, a faixa etária entre 65 e 72 anos é a mais afetada, somando mais de 9 mil internações até março deste ano. O cenário de preocupação é reforçado pelos dados da Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica (Abramed), que indicam uma taxa de positividade para influenza de 20,2% no início de março de 2026 — índice superior ao esperado para esta época.

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Para conter o agravamento e o estresse no sistema de saúde previsto para o próximo mês, o governo de Minas anunciou um investimento de quase R$ 15 milhões. Em coletiva realizada nesta quarta-feira (1/4), o secretário de saúde, Fábio Baccheretti, detalhou o reforço na rede assistencial, com foco inicial no Hospital João XXIII e no Infantil João Paulo II, em Belo Horizonte.

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Mesmo com os investimentos, Baccheretti alerta que a população continuará contraindo vírus e que a lotação é inevitável devido à sazonalidade. Desde 2018, o estado aumentou em 32% a oferta de leitos de UTI, saltando de 1.994 para 2.642 unidades, visando evitar o colapso visto em anos anteriores à pandemia.

O aumento da demanda ocorre tradicionalmente entre março e maio, período em que os prontos-socorros registram alta de 47% nos atendimentos. Até o momento, Minas Gerais já contabilizou 6.189 notificações de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) com hospitalização.

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A Secretaria de Estado de Saúde (SES/MG) reforça que a imunização anual é a única forma de reduzir as internações graves. O secretário Baccheretti destacou que a baixa adesão entre idosos muitas vezes decorre da falsa sensação de segurança por vacinas tomadas em anos anteriores. “A imunidade do idoso dura pouco, de seis a dez meses. Além disso, o vírus muda muito de um ano para o outro. Por isso, a imunização precisa ser anual”, enfatizou o secretário.

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