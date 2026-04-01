Votação para escolher nome da nova recruta canina da Guarda é prorrogada
Filhote da raça pastor belga malinois será treinada para atuar em operações policiais e já pode receber votos on-line até a próxima semana
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A enquete pública para que a população escolha o nome da nova cadela da Guarda Civil Municipal de Belo Horizonte (MG) é prorrogada até o dia 9 de abril. A votação, aberta pela prefeitura, começou no dia 19 de março e conta com três opções disponíveis: Atena, Hera ou Kira. Para votar basta acessar o portal oficial do município.
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A divulgação do nome acontecerá no dia 10 de abril em um evento público no Parque Municipal Américo Renné Giannetti, data que marca a integração do animal à equipe.
A filhote, com pouco menos de dois meses de idade, é da raça pastor belga malinois e já começou a ser treinada pelo Grupamento de Operações com Cães (GOC), que prepara o animal para atuar principalmente em atividades de faro.
Após a fase de adestramento, a cadela será empregada em missões de segurança, como detecção de substâncias ilícitas, explosivos e armas, além de operações de busca e localização de pessoas, inclusive em desastres.
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A votação popular quer aproximar os belo-horizontinos do trabalho desenvolvido pela Guarda Municipal, permitindo que os cidadãos participem simbolicamente da escolha do nome da nova integrante da corporação.
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*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice