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BELO HORIZONTE

Votação para escolher nome da nova recruta canina da Guarda é prorrogada

Filhote da raça pastor belga malinois será treinada para atuar em operações policiais e já pode receber votos on-line até a próxima semana

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SM
Sofia Maia*
SM
Sofia Maia*
Repórter
Jornalista em formação pela PUC Minas.
01/04/2026 17:41

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Cachorrinha
A iniciativa lúdica busca aproximar a população do trabalho desenvolvido pela Guarda Municipal crédito: Junia Garrido/PBH

A enquete pública para que a população escolha o nome da nova cadela da Guarda Civil Municipal de Belo Horizonte (MG) é prorrogada até o dia 9 de abril. A votação, aberta pela prefeitura, começou no dia 19 de março e conta com três opções disponíveis: Atena, Hera ou Kira. Para votar basta acessar o portal oficial do município.

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A divulgação do nome acontecerá no dia 10 de abril em um evento público no Parque Municipal Américo Renné Giannetti, data que marca a integração do animal à equipe. 

A filhote, com pouco menos de dois meses de idade, é da raça pastor belga malinois e já começou a ser treinada pelo Grupamento de Operações com Cães (GOC), que prepara o animal para atuar principalmente em atividades de faro.

Após a fase de adestramento, a cadela será empregada em missões de segurança, como detecção de substâncias ilícitas, explosivos e armas, além de operações de busca e localização de pessoas, inclusive em desastres.

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A votação popular quer aproximar os belo-horizontinos do trabalho desenvolvido pela Guarda Municipal, permitindo que os cidadãos participem simbolicamente da escolha do nome da nova integrante da corporação.

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice

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