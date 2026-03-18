Nova recruta canina: população decide nome de filhote da Guarda de BH

Uma enquete pública para que a população escolha o nome da nova cadela da Guarda Civil Municipal de Belo Horizonte (MG). A votação, aberta pela prefeitura, começa na próxima quinta-feira (19/3) e segue até 2 de abril, com três opções disponíveis: Atena, Hera ou Kira. Quem quiser votar deve acessar o portal oficial do município.



A filhote, com pouco menos de dois meses de idade, é da raça pastor belga malinois e já começou a ser treinada pelo Grupamento de Operações com Cães (GOC), que prepar o animal para atuar principalmente em atividades de faro.

Após a fase de adestramento, a cadela será empregada em missões de segurança, como detecção de substâncias ilícitas, explosivos e armas, além de operações de busca e localização de pessoas, inclusive em desastres.

Após a fase de adestramento, a cadela será empregada em missões de segurança Crédito: Junia Garrido/PBH

A votação popular quer aproximar os belo-horizontinos do trabalho desenvolvido pela Guarda Municipal, permitindo que os cidadãos participem simbolicamente da escolha do nome da nova integrante da corporação.

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* Estagiária sob supervisão do editor Benny Cohen