Petiscos de pets: como incluir na rotina de forma estratégica?
Entenda como o ritmo biológico de cães e gatos ajuda a orientar as atividades do dia a dia, considerando horários de maior disposição e momentos de pausa
compartilheSIGA
Você já parou para pensar que os petiscos fazem parte dos estímulos que compõem a rotina dos pets? Durante muito tempo, eles foram vistos apenas como agrados pontuais. No entanto, com o avanço dos estudos sobre nutrição, fisiologia e comportamento animal, esse entendimento evoluiu. Hoje, os snacks são compreendidos como recursos que podem integrar o cotidiano dos animais, participando de momentos de interação, aprendizado e cuidado.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Assim como os humanos, cães e gatos seguem um ciclo circadiano que regula níveis de energia, apetite, atividade física e descanso ao longo do dia. Esse ritmo biológico é influenciado tanto pela liberação de hormônios, como melatonina e cortisol, quanto por estímulos externos, como a incidência de luz e a organização da rotina.
- Alimentação pet: mais do que comida, uma construção de vínculos
- Seu pet come bem? Veja os deslizes mais comuns na rotina alimentar
“Esse processo orienta a forma como o animal responde aos estímulos diários, tornando a previsibilidade da rotina um fator essencial para o bem-estar. Horários regulares para alimentação, passeios e interações, aliados à exposição à luz natural, ajudam a reduzir estresse, ansiedade e alterações comportamentais”, explica Bruna Isabel Tanabe, médica-veterinária e gerente de produtos da Pet Nutrition.
Quando a rotina não é respeitada e os estímulos são oferecidos de maneira inadequada, o pet pode apresentar sinais de desconforto, como agitação excessiva, dificuldade para relaxar ou episódios de hiperatividade.
Compreender o ritmo biológico dos animais permite que o tutor faça escolhas mais conscientes, inclusive em relação ao uso dos petiscos. “Um mesmo snack pode cumprir funções diferentes dependendo do momento em que é oferecido, seja como apoio a atividades, reforço de interações positivas ou auxílio em transições entre tarefas. Assim, ele se torna um recurso que acompanha o ritmo do animal e contribui para o equilíbrio da rotina”, destaca.
Leia Mais
Ritmo biológico
Pela manhã, os pets demonstram maior disposição. Esse período é propício para o uso estratégico dos snacks em atividades cognitivas, treinos e propostas de enriquecimento ambiental, especialmente no caso dos cães.
Ao longo do dia, conforme a demanda energética varia, os petiscos podem acompanhar momentos de maior gasto físico ou mental, sempre respeitando as necessidades individuais de cada animal, como porte, idade e nível de atividade. Para os cães, esse período costuma envolver passeios e brincadeiras mais intensas, enquanto os gatos alternam curtos picos de atividade com pausas frequentes de descanso.
À noite, o organismo dos animais entra naturalmente em um processo de desaceleração. A previsibilidade da rotina, nesse momento, favorece transições mais suaves entre atividade e repouso.
- Dicas para incentivar seu cão no dia a dia e mantê-lo entretido
- Como gatos podem fornecer chave para cura do câncer em humanos
No caso dos gatos, essa dinâmica exige atenção especial devido ao comportamento crepuscular da espécie. Os felinos são biologicamente mais ativos ao amanhecer e ao entardecer, períodos que, na natureza, estavam associados à caça. Reconhecer esse padrão ajuda o tutor a ajustar estímulos e interações, evitando excessos próximos ao momento de descanso.
É a partir desse entendimento do ritmo biológico que surge o conceito de petiscos inteligentes. Mais do que simples agrados, eles passam a ser vistos como ferramentas integradas à rotina de cães e gatos, considerando que diferentes momentos do dia pedem estímulos e composições distintas.
“Nesse contexto, ingredientes, perfil nutricional e textura dialogam com o nível energético dos pets, permitindo que os snacks sejam inseridos na rotina de forma estratégica”, explica Bruna.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Mais do que decidir quando oferecer um petisco, esse olhar convida o tutor a observar o animal de forma mais atenta, considerando seus horários de maior disposição, seus momentos de pausa e suas transições ao longo do dia. Assim, os petiscos passam a ocupar um espaço que vai além do agrado, tornando-se parte de uma rotina pensada em sintonia com o ritmo do pet.