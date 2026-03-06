Alimentação pet: mais do que comida, uma construção de vínculos

O cheiro do café recém-passado, o sabor de um bolo que acabou de sair do forno ou uma receita que remete à infância. Mais do que sabores, esses alimentos carregam memórias afetivas, sensações de conforto e pertencimento. A comida, para os humanos, sempre foi uma forma silenciosa de comunicação emocional. E engana-se quem pensa que essa relação existe apenas entre pessoas. Para cães e gatos, a alimentação também está profundamente ligada às emoções.

Desde os primeiros contatos com o ambiente, os pets aprendem a interpretar o mundo por meio de experiências repetidas. Entre elas, a alimentação ocupa um lugar central. O momento em que o alimento é oferecido, a forma como isso acontece e a presença do tutor constroem associações que vão além da saciedade. Aos poucos, o pet passa a relacionar aquele ritual à segurança, ao cuidado e à previsibilidade.

Esse processo é conhecido como alimentação emocional, um conceito que considera o alimento como parte da construção do bem-estar do animal. Na prática, significa entender que comer não é apenas um ato fisiológico, mas uma experiência associativa. Quando a alimentação acontece em um ambiente calmo, em horários consistentes (rotina) e com interação positiva, o pet passa a associar esse momento a estados emocionais estáveis.

Do ponto de vista comportamental e neurobiológico, essa associação não é aleatória. “A alimentação ativa sistemas ligados à recompensa e à regulação do estresse, estimulando a liberação de neurotransmissores relacionados ao prazer e à sensação de segurança. Com o tempo, essas respostas ajudam o animal a interpretar o ambiente como confiável, o que se reflete em comportamentos mais equilibrados e maior capacidade de adaptação”, explica Bruna Isabel Tanabe, médica-veterinária e gerente de produtos da Pet Nutrition.

A previsibilidade, aliás, é um dos pilares da alimentação emocional. Pets que sabem quando e como vão se alimentar tendem a apresentar menos sinais de ansiedade. Esse padrão é especialmente importante para animais sensíveis, recém-adotados ou que passaram por mudanças de ambiente. O alimento, nesse contexto, ajuda a organizar a rotina e a reduzir a sensação de incerteza.

Para isso, os petiscos ganham um papel estratégico. Quando utilizados de forma consciente, eles deixam de ser apenas recompensas e passam a atuar como marcadores emocionais positivos. “Oferecer um petisco após um comportamento desejado, durante uma brincadeira ou em momentos desafiadores ajuda o pet a associar aquela experiência à presença do tutor e a sentimentos de acolhimento e confiança” reforça a profissional.

Vale reforçar que alimentação emocional não significa oferecer comida em excesso ou utilizar o alimento para compensar ausência ou culpa. O foco não está na quantidade, mas no contexto e na intenção. Trata-se de usar o alimento como ferramenta de vínculo, respeitando as necessidades nutricionais e emocionais do animal.

Com o tempo, essa relação equilibrada se reflete no comportamento. “Cães e gatos que vivenciam uma rotina alimentar estruturada e emocionalmente positiva tendem a apresentar maior facilidade de aprendizado e menos comportamentos relacionados à ansiedade, como compulsão alimentar, vocalizações excessivas ou insegurança em situações novas. O alimento deixa de ser apenas resposta ao apetite e passa a integrar a linguagem afetiva da convivência”, afirma Bruna.

Quando o tutor compreende que alimentar também é comunicar, o gesto se tornar um ato de amor. Manter rituais consistentes, observar o comportamento do pet e usar os petiscos de forma intencional transformam a alimentação em um momento de presença e conexão. Uma linguagem silenciosa, mas poderosa, capaz de nutrir não apenas o corpo, mas também a confiança e a segurança emocional ao longo do tempo.