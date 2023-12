Nesta sexta-feira (8/12), é celebrado no Brasil o Dia da Família. A intenção da data é valorizar os laços afetivos do núcleo familiar e o papel fundamental da família na vida de cada pessoa. A data se torna especial por ser comemorada próxima ao Natal, momento em que famílias se unem e celebram, trazendo para o dia mais amor e compaixão, guiando todos para um ambiente positivo e saudável. “Família é a base de tudo, um refúgio onde encontramos amor incondicional e compartilhamos alegrias e tristezas. Não necessariamente a família precisa ser pessoas que têm algum grau parentesco, mas, sim, quem está com a gente celebrando a vida”, ressalta a mentora de inteligência emocional e especialista em mindset, Thais Galassi.



Mas ter uma boa relação com os familiares e entender os valores de manter a união entre eles pode parecer um tanto desafiador no dia a dia. “É necessário muita comunicação e parceria para trazer o espírito da união e a boa convivência. É um processo contínuo, de todos os dias, para que todo mundo se sinta respeitado, amado e apoiado”, explica a especialista.

Thais listou algumas dicas importantes e essenciais para conectar famílias:

A comunicação constrói laços

Além de ter espaço para ouvir e ser ouvido, durante o processo da comunicação todos da família podem expressar seus sentimentos, trazendo soluções e opiniões sobre determinados assuntos. Segundo a especialista, esse é o primeiro passo para ter mais união entre a família. “É importante criar um espaço no qual cada membro vai poder expressar seus sentimentos e pensamentos, sendo honesto e tornando o ambiente mais agradável e equilibrado. Pode ser uma reunião mensal, quinzenal, semanal, mas é importante ter esse costume, para que todos se sintam à vontade para se abrir sem medo de julgamentos”, comenta.

O tempo de qualidade reforça vínculos

Com a rotina intensa e a realidade do mundo moderno, com cada vez mais atividades inseridas no dia a dia, se torna necessário ter momentos para aproveitar com quem amamos, para que vínculos e lembranças sejam criados. Se organizar em família para ter um tempo de qualidade pode ser a chave para laços mais profundos e afetivos. “Reservar algumas horas ou alguns dias para fazer coisas juntos, passear, viver momentos divertidos ou fazer aquela viagem em família é muito importante. Também é essencial valorizar o simples, como tomar um café da manhã ou jantar com todos juntos”, pontua Thais Galassi.

Momentos colaborativos são capazes de unir

A maioria das pessoas tem alguma memória afetiva em certa fase da vida, participando de alguma atividade simples ao lado de familiares. Trazer isso para a realidade atual pode surtir benefícios para todos de uma família, criando, assim, raízes nas memórias pelo senso de pertencimento e inclusão que geram. “As responsabilidades em conjunto e o auxílio de um para com o outro em atividades domésticas ajudam a criar essa lembrança”, comenta a mentora.

Respeitar as diferenças fortalece a família

Conviver junto não é uma tarefa fácil, principalmente quando as diferenças se tornam os principais problemas para um bom relacionamento e harmonia no lar. “Pertencer à mesma família não significa que todos são iguais, pois cada um tem uma forma de pensar. Por isso, é essencial respeitar e aceitar as diferenças de cada pessoa”, ressalta Thais Galassi. A especialista ainda reforça sobre a importância de entender que o tempo de evolução do outro pode ser diferente do seu e as mudanças e diferenças podem surgir com o tempo. “É preciso entender que o processo de evolução varia de pessoa para pessoa e que cada um tem seu momento de transformação”, comenta.

Thais também revela alguns objetos que podem atrair energias negativas para dentro de casa e que devem ser evitados. “Relógios parados, imagens assustadoras, plantas mortas e objetos com histórias de conflitos familiares não são ideais quando o objetivo é manter a casa e a família com vibrações positivas e equilibradas. Procure sempre manter o ambiente organizado, com cristais para equilibrar a energia e flores vivas para decorar”, ensina.