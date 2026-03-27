Maya está de volta: onça retorna ao Zoo de BH após meses de recuperação

Depois de meses longe dos olhares do público, a onça-pintada Maya foi liberada à área de visitação do Jardim Zoológico de Belo Horizonte nesta sexta-feira (27/3). A felina, que havia sofrido uma fratura na perna traseira em 2025, passou por cirurgia, tratamento intensivo e agora pode ser vista novamente pelos visitantes a partir deste fim de semana.

De passo mancado ao retorno triunfal

Quem acompanha o dia a dia do zoológico talvez se lembre: em outubro do ano passado, Maya começou a apresentar um comportamento incomum. O andar, antes firme e silencioso, deu lugar a um mancar persistente – sinal claro de que algo não ia bem.

Após uma série de exames realizados pela equipe técnica, veio o diagnóstico: fratura de tíbia e fíbula na pata traseira direita, causada por uma queda. A partir daí, a rotina da onça mudou completamente.

Cirurgia delicada e recuperação longe do público

O tratamento incluiu uma cirurgia ortopédica realizada no Hospital Veterinário da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), referência na área. Depois do procedimento, a felina foi mantida em um espaço reservado, próximo ao hospital veterinário do zoológico, onde seguiu em recuperação sob observação constante.

Nada de plateia, flashes ou curiosos – ela ficava apenas o tempo necessário para que o corpo e o comportamento voltassem ao normal.

Reaparição que promete movimentar o fim de semana

Agora, totalmente recuperada, Maya retoma sua rotina no recinto aberto à visitação. O retorno não é só uma boa notícia para quem visita o zoológico, mas também um indicativo do sucesso do trabalho veterinário e de manejo realizado ao longo dos últimos meses.

A expectativa é de que a onça volte gradualmente aos seus hábitos, reconquistando o espaço e, claro, os olhares atentos de quem passa por ali.

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*Estagiária sob supervisão da subeditora Regina Werneck