Os 5 maiores zoológicos do mundo e os animais que você precisa conhecer

Ao longo das últimas décadas, alguns zoológicos se destacaram pela dimensão, pela diversidade de espécies e por programas de conservação reconhecidos internacionalmente. Entre os maiores do mundo em área, acervo animal ou número de visitas, cinco instituições costumam aparecer com frequência em levantamentos globais: San Diego Zoo, Zoo de Berlim, Bronx Zoo, Smithsonian National Zoo e Singapore Zoo. Em comum, esses locais abrigam milhares de animais e mantêm estruturas complexas para pesquisa, cuidado veterinário e educação ambiental.

Em 2026, a lista dos maiores zoológicos pode variar de acordo com o critério adotado — extensão territorial, quantidade de espécies, volume de visitantes ou relevância científica. Ainda assim, alguns nomes permanecem constantes devido ao porte e à influência. Nestes espaços, encontram-se mamíferos de grande porte, como elefantes, felinos e primatas, além de répteis, aves raras e espécies ameaçadas, que recebem atenção especial em programas de reprodução controlada e manejo responsável.

Quais são os cinco maiores zoológicos do mundo hoje?

A expressão maiores zoológicos do mundo costuma incluir instituições que se destacam em mais de um critério: área, número de animais e importância em conservação. Entre elas, o San Diego Zoo (Estados Unidos) é frequentemente citado pela ampla coleção e pela estrutura moderna. O Zoológico de Berlim (Alemanha) aparece em rankings por abrigar uma das maiores variedades de espécies. Já o Bronx Zoo, em Nova York, se destaca pela grande área verde em plena metrópole.

Completam essa lista o Smithsonian National Zoo, em Washington, que integra uma das instituições científicas mais robustas do planeta, e o Singapore Zoo, localizado em uma região tropical com forte investimento em recintos abertos e integração com a vegetação nativa. Cada um desses zoológicos adota estratégias próprias de manejo e exibição, o que acaba influenciando também o tipo de animal que recebe maior destaque em seus espaços.

San Diego Zoo e Zoológico de Berlim: quais animais ganham mais destaque?

O San Diego Zoo, na Califórnia, é conhecido pela grande diversidade de espécies de mamíferos, aves e répteis, distribuídas em áreas que simulam habitats naturais. Entre os animais mais associados ao parque estão:

Elefantes de diferentes origens, mantidos em uma área ampla com espaço para locomoção;

de diferentes origens, mantidos em uma área ampla com espaço para locomoção; Gorilas e outros primatas , que ficam em recintos com estruturas para escalada e interação social;

, que ficam em recintos com estruturas para escalada e interação social; Felinos de grande porte , como leões e leopardos, apresentados em ambientes que reproduzem savanas e florestas;

, como leões e leopardos, apresentados em ambientes que reproduzem savanas e florestas; Rinocerontes e outros grandes herbívoros africanos;

e outros grandes herbívoros africanos; Espécies de répteis, incluindo cobras, lagartos e tartarugas de grande porte.

Já o Zoológico de Berlim se notabiliza pela impressionante variedade de espécies catalogadas, uma das maiores do planeta. É comum encontrar ali:

Ursos polares , mantidos em estruturas adaptadas para clima frio;

, mantidos em estruturas adaptadas para clima frio; Pandas gigantes , que se tornaram um dos símbolos da instituição;

, que se tornaram um dos símbolos da instituição; Diversas espécies de primatas , de pequenos macacos a grandes símios;

, de pequenos macacos a grandes símios; Grande número de aves exóticas , como flamingos, aves de rapina e espécies tropicais coloridas;

, como flamingos, aves de rapina e espécies tropicais coloridas; Um aquário e setor de animais marinhos e de água doce, com peixes, anfíbios e invertebrados.

Bronx Zoo, Smithsonian National Zoo e Singapore Zoo: o que o público encontra?

No Bronx Zoo, localizado em Nova York, a área de floresta urbana chama atenção pela sensação de isolamento em plena cidade. Alguns dos principais animais em destaque incluem:

Tigres de diferentes subespécies, exibidos em recintos espaçosos e arborizados;

de diferentes subespécies, exibidos em recintos espaçosos e arborizados; Leões , que ocupam áreas temáticas com referências a savanas africanas;

, que ocupam áreas temáticas com referências a savanas africanas; Populações de gorilas e outros macacos , com foco em comportamento social;

, com foco em comportamento social; Antílopes, zebras e girafas , compondo grandes recintos de herbívoros;

, compondo grandes recintos de herbívoros; Uma seção de répteis e anfíbios bastante diversificada, com serpentes, crocodilianos e rãs tropicais.

O Smithsonian National Zoo, em Washington, integra a rede do Smithsonian Institution e funciona também como centro de pesquisa. Entre os animais mais conhecidos estão:

Pandas gigantes, frequentemente associados a programas de conservação; Elefantes asiáticos, com área dedicada ao estudo de comportamento; Espécies de grandes felinos, como tigres e leões; Diversos pássaros, incluindo espécies ameaçadas e programas de reprodução; Animais da fauna norte-americana, como bisões, lobos e ursos.

O Singapore Zoo, por sua vez, ficou conhecido pelo conceito de “zoológico aberto”, com barreiras discretas e forte presença de vegetação tropical. Entre os principais animais observados com frequência pelo público, destacam-se:

Orangotangos , que se tornaram um dos símbolos do local;

, que se tornaram um dos símbolos do local; Hipopótamos, rinocerontes e outros grandes herbívoros adaptados a ambientes úmidos;

adaptados a ambientes úmidos; Espécies de macacos e lêmures em áreas arborizadas;

em áreas arborizadas; Grande variedade de aves tropicais , incluindo tucanos e papagaios;

, incluindo tucanos e papagaios; Répteis de clima quente, como crocodilos, iguanas e tartarugas aquáticas.

Como esses grandes zoológicos lidam com conservação e bem-estar animal?

Os maiores zoológicos do mundo costumam atuar além da exibição de animais, assumindo papel relevante em conservação de espécies ameaçadas, educação ambiental e pesquisa científica. Em geral, essas instituições participam de programas internacionais de manejo de populações em cativeiro, trocando indivíduos para manter diversidade genética e apoiando projetos em áreas naturais de ocorrência das espécies.

Entre as ações mais comuns estão campanhas de informação ao público, parcerias com universidades, monitoramento veterinário constante e investimento em recintos que priorizam enriquecimento ambiental. Dessa forma, os cinco maiores zoológicos e seus principais animais acabam funcionando como vitrines para temas como preservação de habitats, impactos da perda de biodiversidade e importância de práticas responsáveis de contato com a fauna silvestre, tanto em ambientes urbanos quanto em regiões naturais.