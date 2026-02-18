Os 5 maiores zoológicos do mundo e os animais que você precisa conhecer
Conheça os cinco maiores zoológicos do mundo e descubra seus principais animais, atrações imperdíveis e curiosidades surpreendentes
compartilheSIGA
Ao longo das últimas décadas, alguns zoológicos se destacaram pela dimensão, pela diversidade de espécies e por programas de conservação reconhecidos internacionalmente. Entre os maiores do mundo em área, acervo animal ou número de visitas, cinco instituições costumam aparecer com frequência em levantamentos globais: San Diego Zoo, Zoo de Berlim, Bronx Zoo, Smithsonian National Zoo e Singapore Zoo. Em comum, esses locais abrigam milhares de animais e mantêm estruturas complexas para pesquisa, cuidado veterinário e educação ambiental.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Em 2026, a lista dos maiores zoológicos pode variar de acordo com o critério adotado — extensão territorial, quantidade de espécies, volume de visitantes ou relevância científica. Ainda assim, alguns nomes permanecem constantes devido ao porte e à influência. Nestes espaços, encontram-se mamíferos de grande porte, como elefantes, felinos e primatas, além de répteis, aves raras e espécies ameaçadas, que recebem atenção especial em programas de reprodução controlada e manejo responsável.
Quais são os cinco maiores zoológicos do mundo hoje?
A expressão maiores zoológicos do mundo costuma incluir instituições que se destacam em mais de um critério: área, número de animais e importância em conservação. Entre elas, o San Diego Zoo (Estados Unidos) é frequentemente citado pela ampla coleção e pela estrutura moderna. O Zoológico de Berlim (Alemanha) aparece em rankings por abrigar uma das maiores variedades de espécies. Já o Bronx Zoo, em Nova York, se destaca pela grande área verde em plena metrópole.
Completam essa lista o Smithsonian National Zoo, em Washington, que integra uma das instituições científicas mais robustas do planeta, e o Singapore Zoo, localizado em uma região tropical com forte investimento em recintos abertos e integração com a vegetação nativa. Cada um desses zoológicos adota estratégias próprias de manejo e exibição, o que acaba influenciando também o tipo de animal que recebe maior destaque em seus espaços.
San Diego Zoo e Zoológico de Berlim: quais animais ganham mais destaque?
O San Diego Zoo, na Califórnia, é conhecido pela grande diversidade de espécies de mamíferos, aves e répteis, distribuídas em áreas que simulam habitats naturais. Entre os animais mais associados ao parque estão:
- Elefantes de diferentes origens, mantidos em uma área ampla com espaço para locomoção;
- Gorilas e outros primatas, que ficam em recintos com estruturas para escalada e interação social;
- Felinos de grande porte, como leões e leopardos, apresentados em ambientes que reproduzem savanas e florestas;
- Rinocerontes e outros grandes herbívoros africanos;
- Espécies de répteis, incluindo cobras, lagartos e tartarugas de grande porte.
Já o Zoológico de Berlim se notabiliza pela impressionante variedade de espécies catalogadas, uma das maiores do planeta. É comum encontrar ali:
- Ursos polares, mantidos em estruturas adaptadas para clima frio;
- Pandas gigantes, que se tornaram um dos símbolos da instituição;
- Diversas espécies de primatas, de pequenos macacos a grandes símios;
- Grande número de aves exóticas, como flamingos, aves de rapina e espécies tropicais coloridas;
- Um aquário e setor de animais marinhos e de água doce, com peixes, anfíbios e invertebrados.
Bronx Zoo, Smithsonian National Zoo e Singapore Zoo: o que o público encontra?
No Bronx Zoo, localizado em Nova York, a área de floresta urbana chama atenção pela sensação de isolamento em plena cidade. Alguns dos principais animais em destaque incluem:
- Tigres de diferentes subespécies, exibidos em recintos espaçosos e arborizados;
- Leões, que ocupam áreas temáticas com referências a savanas africanas;
- Populações de gorilas e outros macacos, com foco em comportamento social;
- Antílopes, zebras e girafas, compondo grandes recintos de herbívoros;
- Uma seção de répteis e anfíbios bastante diversificada, com serpentes, crocodilianos e rãs tropicais.
O Smithsonian National Zoo, em Washington, integra a rede do Smithsonian Institution e funciona também como centro de pesquisa. Entre os animais mais conhecidos estão:
- Pandas gigantes, frequentemente associados a programas de conservação;
- Elefantes asiáticos, com área dedicada ao estudo de comportamento;
- Espécies de grandes felinos, como tigres e leões;
- Diversos pássaros, incluindo espécies ameaçadas e programas de reprodução;
- Animais da fauna norte-americana, como bisões, lobos e ursos.
O Singapore Zoo, por sua vez, ficou conhecido pelo conceito de “zoológico aberto”, com barreiras discretas e forte presença de vegetação tropical. Entre os principais animais observados com frequência pelo público, destacam-se:
- Orangotangos, que se tornaram um dos símbolos do local;
- Hipopótamos, rinocerontes e outros grandes herbívoros adaptados a ambientes úmidos;
- Espécies de macacos e lêmures em áreas arborizadas;
- Grande variedade de aves tropicais, incluindo tucanos e papagaios;
- Répteis de clima quente, como crocodilos, iguanas e tartarugas aquáticas.
Como esses grandes zoológicos lidam com conservação e bem-estar animal?
Os maiores zoológicos do mundo costumam atuar além da exibição de animais, assumindo papel relevante em conservação de espécies ameaçadas, educação ambiental e pesquisa científica. Em geral, essas instituições participam de programas internacionais de manejo de populações em cativeiro, trocando indivíduos para manter diversidade genética e apoiando projetos em áreas naturais de ocorrência das espécies.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Entre as ações mais comuns estão campanhas de informação ao público, parcerias com universidades, monitoramento veterinário constante e investimento em recintos que priorizam enriquecimento ambiental. Dessa forma, os cinco maiores zoológicos e seus principais animais acabam funcionando como vitrines para temas como preservação de habitats, impactos da perda de biodiversidade e importância de práticas responsáveis de contato com a fauna silvestre, tanto em ambientes urbanos quanto em regiões naturais.