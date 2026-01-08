Assine
Após ataques de onça-parda, dono de sítio em São Paulo desiste de criar galinhas: ‘Ganho salário mínimo e vendia ovo’

RF
Redação Flipar
  • O dono do sítio sofreu um impacto financeiro direto, já que a venda de ovos e aves caipiras complementava sua renda de um salário mínimo.
    O dono do sítio sofreu um impacto financeiro direto, já que a venda de ovos e aves caipiras complementava sua renda de um salário mínimo. Foto: Italo Melo/Pexels
  • Por meio das imagens capturadas no sítio, foi possível identificar que os exemplares de onça eram da espécie Puma concolor, comuns nas Américas do Sul e do Norte.
    Por meio das imagens capturadas no sítio, foi possível identificar que os exemplares de onça eram da espécie Puma concolor, comuns nas Américas do Sul e do Norte. Foto: Wikimedia Commons/Charles J. Sharp
  • "Quando os filhotes estão um pouquinho mais velhos, já conseguem acompanhar a mãe na caça. Então ele está aprendendo, ele começa a observar a mãe a caçar para aprender a fazer igual a ela", explicou. Foto: Flickr - Saguaro National Park
  • Especialistas alertam que, ao se deparar com uma onça-parda, a recomendação é manter a calma, evitar movimentos bruscos e afastar-se lentamente.
    Especialistas alertam que, ao se deparar com uma onça-parda, a recomendação é manter a calma, evitar movimentos bruscos e afastar-se lentamente. Foto: Pixabay
  • Além disso, para garantir a segurança de todos, o ideal é acionar as autoridades como o Corpo de Bombeiros (193) ou a Polícia Militar Ambiental (190).
    Além disso, para garantir a segurança de todos, o ideal é acionar as autoridades como o Corpo de Bombeiros (193) ou a Polícia Militar Ambiental (190). Foto: Wikimedia Commons/Shahzaib Damn Cruze
