Quase extinto, panda-vermelho nasce em zoo em Buffalo

    A presidente do zoológico, Lisa Smith, celebrou o nascimento em um comunicado: “Este pequeno filhote de panda-vermelho já conquistou nossos corações.” Ela ressaltou que o nascimento representa um passo importante na conservação da espécie, ameaçada de extinção.

     Foto: Divulgação/Zoológico de Buffalo
    Até o lançamento do filme “Red – Crescer é uma Fera”, de 2022, o panda-vermelho era um animal pouco conhecido. Com o sucesso da animação, cada vez mais pessoas passaram a procurar sobre a origem do animal.

     Foto: Pixabay
    O panda-vermelho, ou raposa de fogo, é nativo das montanhas do Himalaia e do sul da China. Ele possui um focinho curto, orelhas retas e cabeça redonda. Sua fisionomia é bem diferente do primo mais famoso.

     Foto: Pixabay
    Red conta a história de uma jovem, que, durante a sua puberdade, se transforma num panda vermelho quando sente emoções fortes.

     Foto: Divulgação
    Segundo a Pixar, o panda-vermelho representa a chegada inesperada da puberdade na vida da protagonista. Ela passa o filme lutando contra as suas transformações repentinas, enquanto convive com sua família e amigos.

     Foto:
    Como o animal tem ficado cada vez mais conhecido, o Flipar apresenta algumas curiosidades sobre ele.

     Foto: Divulgação
    A espécie é da mesma ordem biológica dos cães e gatos, chamada Carnívora. Porém, a classificação não se limita a animais que consomem apenas carne. Onívoros e vegetarianos também estão presentes.

     Foto: Pixabay
    O panda-vermelho se alimenta de folhas de bambu e insetos, e, por suas fontes de alimento serem nutricionalmente pobres, o animal passa 13 horas do dia se alimentando.

     Foto: Pixabay
    Em 1888, especialistas encontraram a mandíbula inferior e um molar de um panda, que identificaram como panda-gigante, e afirmaram que a espécie era originária do panda-vermelho.

     Foto: Pixabay
    Os profissionais também encontraram fósseis da espécie na Espanha, Europa Oriental e até nos Estados Unidos. Eles acreditam que pandas-vermelhos gigantes habitavam essas regiões antes da extinção.

     Foto: Abella J, Alba DM, Robles JM, Valenciano A, Rotgers C et al /Divulgação
    A espécie possui um polegar falso, assim como os seus primos de cor preta. O falso dedo é apenas um osso do pulso estendido.

     Foto: Museu de História Natural de Los Angeles
    Eles aprimoraram o “polegar” para escalar árvores, enquanto os seus primos o utilizam exclusivamente para comer bambu.

     Foto: Pixabay
    Especialistas também afirmam que os pandas vermelhos são animais fujões. Aproveitando descuidos e brechas, eles costumam fugir de zoológicos.

     Foto: Pixabay
    Para lidar com esse problema, foi desenvolvido um manual que ajuda os funcionários do zoológico a impedir a fuga da espécie.

     Foto: Pixabay
    No âmbito da psicologia, existe um fenômeno chamado “Efeito panda-vermelho”, que é quando alguém afirma que está vendo algo, que na verdade não está lá.

     Foto: Pixabay
    A expressão surgiu em 1978, na Holanda, quando um zoológico divulgou a fuga de um panda-vermelho. Várias pessoas afirmavam ter visto o animal, que já havia sido encontrado morto.

     Foto: Pixabay
    O animal na logo do navegador Mozilla Firefox não é uma raposa, e sim um panda-vermelho.

     Foto: Pixabay
    O nome do navegador foi escolhido em alusão à espécie. “Firefox” é um apelido utilizado no exterior para se referir ao animal.

     Foto: Divulgação
    Em 2010, representantes da Mozilla adotaram dois pandas vermelhos, nascidos no zoológico de Knoxville. Eles foram batizados como Cub 1# e Cub2#.

     Foto: Pixabay
     Foto: Pixabay
