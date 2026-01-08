A rota do Pantanal: como planejar uma viagem inesquecível pela região
Explore um dos biomas mais ricos do mundo a partir de Mato Grosso do Sul; saiba quando ir para observar onças, jacarés e uma infinidade de aves
Planejar uma viagem ao Pantanal, em Mato Grosso do Sul, é a porta de entrada para um dos espetáculos mais impressionantes da natureza no Brasil. Considerada a maior planície inundável do planeta, a região oferece uma imersão completa em um bioma pulsante, onde a observação de animais selvagens em seu habitat é a principal atração.
A experiência pantaneira é ditada pelo ciclo das águas, que divide o ano em duas estações bem definidas: a seca e a cheia. Entender essa dinâmica é fundamental para definir o roteiro e o que se espera encontrar. A escolha do período certo transforma completamente a viagem.
Quando ir ao Pantanal
A estação seca, que vai de abril a setembro, é a mais indicada para quem deseja observar mamíferos. Com a diminuição das áreas alagadas, os animais se concentram nas margens dos rios e corixos em busca de água, facilitando o avistamento. É a melhor época para tentar encontrar a onça-pintada, além de capivaras, cervos-do-pantanal e jacarés, sendo também o período ideal para a fotografia de paisagens e da vida selvagem.
Já a estação das cheias, de outubro a março, revela uma paisagem completamente diferente. Os campos ficam inundados, formando um imenso espelho d'água. Este período é ideal para passeios de barco e para a observação de aves, que aproveitam a fartura de alimentos. O tuiuiú, ave-símbolo do Pantanal, é facilmente visto aproveitando a abundância de peixes para alimentar seus filhotes.
Roteiros e o que fazer
O principal portão de entrada para o Pantanal sul-mato-grossense é Campo Grande. Embora o bioma também se estenda por Mato Grosso, é a partir da capital de MS que muitos viajantes iniciam sua jornada, usando cidades como Aquidauana, Miranda e Corumbá como base para explorar a região pela BR-262. As fazendas e pousadas pantaneiras são as melhores opções de hospedagem, pois já oferecem os passeios, mas é fundamental fazer reservas com antecedência, especialmente na alta temporada.
As atividades mais procuradas incluem safáris fotográficos em veículos 4x4, focagem noturna para observar animais de hábitos noturnos e cavalgadas, que permitem acessar áreas onde os carros não chegam. Passeios de barco ou canoa pelos rios também são indispensáveis para conhecer a fauna aquática e as aves locais.
Para aproveitar a viagem, prepare uma mala com itens essenciais:
Roupas leves, de cores neutras e que cubram braços e pernas.
Chapéu ou boné e protetor solar.
Repelente contra insetos.
Binóculos para facilitar a observação dos animais.
Calçados confortáveis, como botas de caminhada.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.