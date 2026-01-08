Assine
Turismo

A rota do Pantanal: como planejar uma viagem inesquecível pela região

Explore um dos biomas mais ricos do mundo a partir de Mato Grosso do Sul; saiba quando ir para observar onças, jacarés e uma infinidade de aves

Juliane Aguiar
Juliane Aguiar
Repórter
08/01/2026 17:25

O ciclo das cheias no Pantanal cria um espelho d&#39;água que reflete o céu, característico da estação úmida. crédito: Filipefrazao/ Freepik

Planejar uma viagem ao Pantanal, em Mato Grosso do Sul, é a porta de entrada para um dos espetáculos mais impressionantes da natureza no Brasil. Considerada a maior planície inundável do planeta, a região oferece uma imersão completa em um bioma pulsante, onde a observação de animais selvagens em seu habitat é a principal atração.

A experiência pantaneira é ditada pelo ciclo das águas, que divide o ano em duas estações bem definidas: a seca e a cheia. Entender essa dinâmica é fundamental para definir o roteiro e o que se espera encontrar. A escolha do período certo transforma completamente a viagem.

Quando ir ao Pantanal

A estação seca, que vai de abril a setembro, é a mais indicada para quem deseja observar mamíferos. Com a diminuição das áreas alagadas, os animais se concentram nas margens dos rios e corixos em busca de água, facilitando o avistamento. É a melhor época para tentar encontrar a onça-pintada, além de capivaras, cervos-do-pantanal e jacarés, sendo também o período ideal para a fotografia de paisagens e da vida selvagem.

Já a estação das cheias, de outubro a março, revela uma paisagem completamente diferente. Os campos ficam inundados, formando um imenso espelho d'água. Este período é ideal para passeios de barco e para a observação de aves, que aproveitam a fartura de alimentos. O tuiuiú, ave-símbolo do Pantanal, é facilmente visto aproveitando a abundância de peixes para alimentar seus filhotes.

Roteiros e o que fazer

O principal portão de entrada para o Pantanal sul-mato-grossense é Campo Grande. Embora o bioma também se estenda por Mato Grosso, é a partir da capital de MS que muitos viajantes iniciam sua jornada, usando cidades como Aquidauana, Miranda e Corumbá como base para explorar a região pela BR-262. As fazendas e pousadas pantaneiras são as melhores opções de hospedagem, pois já oferecem os passeios, mas é fundamental fazer reservas com antecedência, especialmente na alta temporada.

As atividades mais procuradas incluem safáris fotográficos em veículos 4x4, focagem noturna para observar animais de hábitos noturnos e cavalgadas, que permitem acessar áreas onde os carros não chegam. Passeios de barco ou canoa pelos rios também são indispensáveis para conhecer a fauna aquática e as aves locais.

Para aproveitar a viagem, prepare uma mala com itens essenciais:

