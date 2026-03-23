Viajar com cachorro: 7 dicas para planejar uma viagem pet friendly

Planejar as férias e incluir o cachorro no roteiro é um desejo cada vez mais comum entre os brasileiros. A boa notícia é que, com organização, é possível garantir que a experiência seja segura e divertida para toda a família, incluindo o membro de quatro patas. O segredo está em antecipar as necessidades do animal e adaptar a logística da viagem.

Ignorar detalhes importantes pode transformar o que seria um passeio agradável em uma fonte de estresse. Desde a escolha do destino até a preparação da bagagem do pet, cada etapa exige atenção. Para garantir uma experiência tranquila para todos, confira sete pontos essenciais no planejamento.

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O que considerar em uma viagem com cachorro

1. Consulta veterinária em dia

Antes de pegar a estrada, uma visita ao veterinário é fundamental. O profissional irá verificar se a carteira de vacinação está atualizada e se a saúde do animal está em ordem para encarar o passeio. Para viagens de avião e ônibus interestaduais, é obrigatório apresentar um atestado de saúde emitido por veterinário, válido por até 10 dias.

2. Documentação e identificação

Assim como os humanos, os pets precisam de documentos. A carteira de vacinação é indispensável, especialmente a vacina antirrábica, que deve ter sido aplicada há pelo menos 30 dias antes da viagem e estar dentro do prazo de validade de 1 ano. Além disso, certifique-se de que a coleira do cachorro tenha uma placa de identificação com nome e telefone atualizados. O microchip é outra camada de segurança importante caso ele se perca e é obrigatório para viagens internacionais.

3. Escolha do destino

Nem todo lugar é preparado para receber animais. Pesquise por cidades com boa estrutura pet friendly, que ofereçam parques, praças e até praias onde a presença de cães é permitida. Verifique também as regras de restaurantes e outros estabelecimentos que você pretende visitar.

4. Hospedagem adequada

Nunca presuma que um hotel aceita animais. Antes de fazer a reserva, entre em contato e confirme a política pet friendly, perguntando sobre possíveis taxas extras, restrições de porte e áreas de circulação permitidas. Plataformas de aluguel por temporada costumam ter filtros específicos para isso.

5. Transporte seguro e confortável

Se a viagem for de carro, o cachorro deve ser transportado com segurança, usando cinto peitoral específico, cadeirinha ou caixa de transporte. Para voos ou ônibus, verifique as regras da companhia com antecedência, pois elas variam em relação ao tamanho do animal, às exigências para o transporte e podem ter restrições para raças braquicefálicas (de focinho achatado). Para viagens de carro entre estados, leve a carteira de vacinação, pois ela pode ser solicitada.

6. A mala do pet

Prepare uma bagagem exclusiva para o seu amigo. Inclua itens como: ração em quantidade suficiente para todos os dias, potes de água e comida, cama ou manta, brinquedos favoritos, medicamentos de uso contínuo, sacos para recolher as fezes e produtos de higiene.

7. Adaptação e bem-estar

A mudança de ambiente pode ser estressante para o animal. Ao chegar ao destino, mantenha a rotina de passeios e alimentação. Faça paradas a cada duas ou três horas em viagens de carro para que ele possa beber água e fazer suas necessidades. Evite deixá-lo sozinho no novo local por longos períodos, principalmente nos primeiros dias.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.