Gastroenterite em cães: como identificar e tratar

A gastroenterite canina ocorre quando o estômago e o intestino do cão inflamam. Essa inflamação provoca dor intensa e desconforto abdominal. Além disso, o processo digestivo sofre prejuízo e fica mais lento ou desorganizado. Como resultado, o animal elimina fezes alteradas e pode apresentar vômitos repetidos.

Quando a gastroenterite canina se instala, o comportamento do animal muda de forma nítida. O cão fica mais quieto, reduz as brincadeiras e demonstra letargia. Com frequência, ele busca isolamento e evita contato com pessoas ou outros animais. A fraqueza aumenta durante o dia e afeta a disposição para caminhar. Em muitos casos, surgem alterações emocionais, como ansiedade, irritabilidade ou apatia.

Cachorro doente – depositphotos.com / SergPoznanskiy

Gastroenterite canina: quais são as principais causas?

A gastroenterite canina surge a partir de diferentes fatores, que se somam ou atuam isoladamente. A indiscrição alimentar aparece como motivo frequente. O cão ingere lixo, restos de comida ou objetos não comestíveis. Assim, o sistema digestivo reage e inflama. Além disso, alguns vírus, como o parvovírus, atacam diretamente o intestino.

Bactérias também participam do quadro e agravam a inflamação intestinal. Parasitas intestinais, como vermes e protozoários, lesionam a mucosa digestiva. Em muitos casos, mudanças bruscas na dieta causam desequilíbrios na flora intestinal. O organismo não se adapta com rapidez e a digestão falha. Por fim, intolerâncias e alergias alimentares desencadeiam reações inflamatórias constantes.

Quais riscos a gastroenterite canina traz para a saúde?

A doença provoca efeitos físicos intensos e, em alguns casos, graves. Os vômitos repetidos retiram líquidos e nutrientes do organismo. A diarreia, muitas vezes aquosa, agrava a perda de água. Dessa forma, a desidratação se instala com rapidez, principalmente em filhotes e idosos. Sem reposição adequada, o cão entra em estado crítico.

Além da perda de líquidos, ocorrem desequilíbrios de eletrólitos, como sódio e potássio. Esses minerais regulam funções vitais. Quando os níveis caem ou sobem demais, o animal corre risco. A função renal também sofre impacto. A desidratação reduz o fluxo sanguíneo nos rins e favorece insuficiência renal aguda. Em situações mais severas, surgem arritmias cardíacas e queda acentuada da pressão arterial.

Cachorro doente – depositphotos.com / igorr1

Como prevenir a gastroenterite canina e proteger o animal?

Os tutores evitam muitos casos de gastroenterite canina com medidas simples e constantes. Em primeiro lugar, a vacinação em dia reduz o risco de infecções virais graves. Em seguida, a vermifugação periódica controla parasitas intestinais e protege a mucosa. O controle alimentar também exerce papel central nessa proteção diária.

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Uma rotina de alimentação equilibrada diminui episódios de indiscrição alimentar. O responsável deve impedir o acesso a lixo, restos de comida e objetos pequenos. Além disso, a higiene do ambiente reduz a exposição a microrganismos e parasitas. Para completar, qualquer sinal de vômito intenso, diarreia persistente ou apatia exige ação imediata. A intervenção rápida de um profissional veterinário aumenta as chances de recuperação e limita as complicações.