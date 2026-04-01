Fim da linha no Paraguai: traficante mineiro acaba de chegar a BH

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

Um dos traficantes mais perigosos de Minas Gerais, Patrick Fernandes de Oliveira, de 33 anos, conhecido como “Patrick Caos” foi transferido para Belo Horizonte nesta quarta-feira (1/4). O criminoso foi preso no último sábado (28/3) em Pedro Juan Caballero, no Paraguai, durante uma operação conjunta da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), Polícia Federal (PF), Polícia Civil do Mato Grosso do Sul (PCMS) e forças de segurança paraguaias.

Imagens cedidas ao Estado de Minas, mostram o momento em que o traficante desembarcou no aeroporto da Pampulha, na capital mineira, nesta tarde. Patrick foi escoltado por agentes da PC mineira e ficou algemado nos pés e nas mãos durante todo o trajeto.

De acordo com a Polícia Civil, ele acumula passagens por tráfico de drogas e crimes violentos na região da Vila Francisco Mariano, em Contagem, na Grande BH. Ao longo dos anos, ele se tornou uma das principais lideranças do tráfico na comunidade, passou a ser apontado como executor e mandante de homicídios e ampliou a influência para Ribeirão das Neves, também na Região Metropolitana de Belo Horizonte, além de manter ligação com integrantes do Primeiro Comando da Capital (PCC). O traficante entrou para o mundo do crime aos 15 anos.

Considerado um dos traficantes mais perigosos do estado, Patrick Caos tem mais de 25 registros policiais e nunca havia sido preso antes, apesar dos diversos mandados expedidos ao longo dos anos. Ele estava foragido desde 2016, quando o primeiro mandado de prisão foi expedido.

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O traficante estava há pelo menos quatro anos no Paraguai, de onde continuava comandando o tráfico de drogas na Vila Francisco Mariano, e recebia dinheiro de comparsas no Brasil para ficar escondido. Ao todo, ele acumula penas de 12 anos de prisão por tráfico de drogas, 22 anos por homicídio e outros 17 anos por um segundo homicídio.