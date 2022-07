PM apreende 1,5 tonelada de maconha vinda do Paraguai, em Betim

Suspeitos disseram que a operação é comandada, por telefone, por um traficante que está preso (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

Uma denúncia anônima levou a Polícia Militar a apreender 1,5 tonelada de maconha, no bairro Petrovale, em Betim. A droga, vinda do Paraguai, seria vendida em toda Região Metropolitana de BH. Dois homem foram presos na noite desta quinta-feira (14)/7.Segundo a PM, a denuncia dizia que condutor de um veículo Fiat Idea estava vendendo drogas na região. Ao chegar ao local, os militares encontraram o veículo saindo de uma residência. Os agentes pararam o suspeito, de 26 anos, e encontraram nove barras de maconha no carro.Ao consultar a placa do veículo, que tinha sinais de alteração, os militares descobriram que o registro era, na verdade, de um Chevrolet Corsa. O suspeito confessou o crime e levou os militares à casa, onde um comparsa estava com mais drogas.Em um lote com três barracões, a polícia encontrou o segundo suspeito, de 29 anos, pesando dez barras de maconha. Ao todo, foi apreendida 1,5 tonelada de maconha no local.Os homens confessaram receber R$ 3 mil por semana para armazenar e distribuir as drogas. Segundo eles, a droga veio do Paraguai e seria vendidas na região metropolitana de Belo Horizonte.A dupla afirmou ainda que o traficante Erê, que está preso, comanda a operação por telefone. Eles foram presos em flagrante.A ocorrência será investigada pela Polícia Federal e a suspeita é de tráfico internacional de drogas.