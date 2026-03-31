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Traficante que abastecia o Vale do Aço é preso com 25 kg de maconha

O homem foi preso durante uma operação da Polícia Militar em um centro de distribuição de drogas de Ipatinga

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FS
Fernanda Santiago*
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Fernanda Santiago*
Repórter
31/03/2026 16:24

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O ponto de distribuição de drogas foi desarticulado e várias apreenções foram feitas
O ponto de distribuição de drogas foi desarticulado e várias apreenções foram feitas crédito: Polícia Militar de Minas Gerais/Divulgação

Uma operação da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) prendeu um homem de 36 anos, suspeito de abastecer bocas de fumo do Vale do Aço. A prisão aconteceu durante a noite desta segunda-feira (30/3), em um ponto de distribuição de drogas do Bairro Parque das Águas, em Ipatinga, cidade da mesma região. 

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Foram apreendidos mais de 25 kg de maconha e 18 comprimidos que, segundo a PMMG, pareciam drogas sintéticas. Balanças de precisão, microtubos e um caderno com anotações financeiras sobre as vendas de drogas também estavam no local. 

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O homem foi levado para a Delegacia de Plantão, onde o caso foi registrado e os materiais apreendidos foram levados para a perícia.

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*Estagiária sob supervisão da subeditora Juliana Lima 

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