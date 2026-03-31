Traficante que abastecia o Vale do Aço é preso com 25 kg de maconha

Uma operação da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) prendeu um homem de 36 anos, suspeito de abastecer bocas de fumo do Vale do Aço. A prisão aconteceu durante a noite desta segunda-feira (30/3), em um ponto de distribuição de drogas do Bairro Parque das Águas, em Ipatinga, cidade da mesma região.

Foram apreendidos mais de 25 kg de maconha e 18 comprimidos que, segundo a PMMG, pareciam drogas sintéticas. Balanças de precisão, microtubos e um caderno com anotações financeiras sobre as vendas de drogas também estavam no local.

O homem foi levado para a Delegacia de Plantão, onde o caso foi registrado e os materiais apreendidos foram levados para a perícia.

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*Estagiária sob supervisão da subeditora Juliana Lima