Traficante que abastecia o Vale do Aço é preso com 25 kg de maconha
O homem foi preso durante uma operação da Polícia Militar em um centro de distribuição de drogas de Ipatinga
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Uma operação da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) prendeu um homem de 36 anos, suspeito de abastecer bocas de fumo do Vale do Aço. A prisão aconteceu durante a noite desta segunda-feira (30/3), em um ponto de distribuição de drogas do Bairro Parque das Águas, em Ipatinga, cidade da mesma região.
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Foram apreendidos mais de 25 kg de maconha e 18 comprimidos que, segundo a PMMG, pareciam drogas sintéticas. Balanças de precisão, microtubos e um caderno com anotações financeiras sobre as vendas de drogas também estavam no local.
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O homem foi levado para a Delegacia de Plantão, onde o caso foi registrado e os materiais apreendidos foram levados para a perícia.
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*Estagiária sob supervisão da subeditora Juliana Lima